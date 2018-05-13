父母離異 隔代教養的弱勢家庭亟待援助扭轉命運

2018-05-13 16:34 聯合新聞網 udn買東西



文／曾郁文

小銘現為小學二年級，嬰兒時期父母離異，將他託給祖母扶養後，父母從此再無消息。僅由66歲的祖母一人照顧小銘，在經濟不太寬裕及隔代教養的情況下，導致小銘在發育期就營養不良、學業成績低落，因此成為新生活社會福利發展促進會的個案。促進會提供課後輔導服務、日常生活物資與代餐，讓小銘與祖母不用擔心三餐不濟，同時更提供給小銘課業輔導服務，才讓小銘可以重新步上正常軌道。

udn買東西與新生活社會福利發展促進會一起募集揪愛心，為他們提供知識上的課後輔導，您所認購的物資將直接寄送至新生活社會福利發展促進會，讓孩童們能快樂學習。圖由廠商提供。 分享 facebook

小勳現為小學六年級，因患有智能不足而在學習上稍有障礙，居住於石門山區。他的父親目前65歲且患有帕金森氏症，所以無力就業，家中收入惟有仰賴社會扶助。新生活社會福利發展促進會在知曉情況後，進一步提供小勳課後輔導服務、家庭日常生活物資與代餐，並協同志工定期去案家做打掃，維持家庭基本的環境整潔，避免滋生病菌及蚊蟲而影響到小勳一家人的健康狀況。

udn買東西與新生活社會福利發展促進會一起募集揪愛心，為他們提供物資上的經濟援助，您所認購的物資將直接寄送至新生活社會福利發展促進會，讓孩童們能快樂成長。圖由廠商提供。 分享 facebook

偏鄉弱勢兒童生存的基本願望 需要你我的愛心拉一把

在台灣有許多孩童們背負著沉重的課業壓力，但在社會的角落，也有另一群亟需你我幫助的孩子，在經濟與隔代教養的困境下無法看見未來，某些偏遠地區，更有許多弱勢家庭的孩子連一日三餐的願望都無法被滿足。看見弱勢學童家庭的困境，新生活基金會與 udn買東西 邀您一起幫助他們， 認購物資 幫助弱勢，即日起至6月30日止，凡參與 待用物資 認購者，還可獲得 udn買東西 300折價券，依下單次數回饋無上限。您認購的物資將直接寄送社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會，供弱勢學童家庭使用，點燃他們未來的希望火苗。

新生活社會福利發展促進會為了讓隔代教養的困境得以改善，更秉持著守護弱勢的願景而成立的新生活課後輔導班，服務過程中看見了許多辛酸的故事，有學童過著三餐不繼的生活，也有智能不足、學習障礙、過動症等情況的學童，由於身處弱勢家庭，年邁祖父母無力照料下，衍伸出文化刺激不足、學業呈現落後、行為偏差，甚至基本生活物資匱乏等問題。

udn買東西與社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會共同舉辦待用物資認購，為他們提供物資上的援助，您所認購的物資將直接寄送至新生活社會福利發展促進會，讓孩童們能快樂成長。圖由廠商提供。 分享 facebook

幫弱勢學童募集商品 你的愛心也能幫助他們順利學習

目前促進會服務超過一百位學童，除了日常生活上的照護，亦成立了課輔班及美術課等課程以協助學童在課業及多元文化藝術的需求，讓孩童能擁有豐富的心靈糧食，滿足全方位的「養」、「育」需求。此次愛心 待用物資 認購，主要為這些學童於學校課堂及新生活課後輔導班使用，包含麥片、牙刷與墊板等等商品，期待大家一同參與此次讓愛延續的認捐，幫助弱勢學童，讓他們能夠有幸福的未來人生。

udn買東西與新生活基金會一起募集揪愛心，圖為此次募集的長頸鹿透明桌墊-環保無毒耐刮耐磨易清潔墊板，您所認購的物資將直接寄送至新生活基金會，讓孩童們能快樂學習。圖由廠商提供。 分享 facebook

關於新生活促進會 長期服務弱勢家庭

新生活促進會主要是由一群長期投入身心障礙教育的教師，針對身心障礙者及弱勢家庭所面臨的生理、心理與經濟等多方困頓照顧，也感念家長們對愛所堅持的辛苦付出而發起。新生活促進會主要服務對象為新北市三芝區和石門區之弱勢家庭成人與學子，其中包含單親、新住民、原住民、更生人、被害者家屬、隔代教養之經濟高風險家庭及社會救助之弱勢家庭，期望讓孩童的學習之路能更順暢，正在發育的生理狀況也不會被經濟狀況所影響。

udn買東西與新生活基金會一起募集揪愛心，圖為此次募集的德恩奈 兒童牙膏 90g (10入)/組 隨機，您所認購的物資將直接寄送至新生活基金會，讓孩童們能從小養成良好的生活習慣。圖由廠商提供。 分享 facebook

買東西媒合社福團體 聚集愛心散播正面力量

udn買東西長期執行公益活動，關心台灣社會弱勢，散播愛至台灣各個角落。圖由udn買東西提供。 分享 facebook

udn買東西 為落實企業社會責任，從2015年持續舉辦「 物資認購 」公益活動，至今募集到的款項將近180萬，實際幫助超過42個弱勢社福團體。

udn買東西 以正派、創新、關懷的企業核心，除帶給消費者最有溫度的商品、價值與服務外，亦以「最懂你的購物網站」自許，長期於平台公益雲集專區，發起 待用物資 、愛心百元捐及公益競標等活動，整合平台資源、關心社會弱勢、散播正面力量，邀請您也一同散播愛心至台灣社會的各個角落。

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