管中閔向總統喊話 別讓拔管案成為不可承受之重

2018-05-13 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部上月底駁回台大校長遴選結果，台大校務會議昨天決議請教育部「盡速發聘」，隨後教育部發新聞稿重申，請台大遴委會重啟遴選。對此，台大校長當選人管中閔今天接受專訪時表示，在政治力高度介入台大校長遴選的同時，台大有決心面對挑戰，希望社會各界在台大最艱困的時候，以實際捐款支持台大，為台灣高教保存一線生機。

管中閔還拿出紙板，秀出台大的捐贈網站，他說，「希望各界對台大校長遴選案的關注，轉換為實際行動，幫助台大」，守護台灣高教繼續向前。

教育部上月底駁回台灣大學校長遴選結果，並要求台大重啟遴選，台大昨天臨時校務會議，通過決議「教育部應依大學法等規定，處理校長遴選結果，盡速發聘，必要時應依法尋求救濟」，但教育部不理此一多數決結果，仍重申台大應促請遴委會重啟遴選程序，補正瑕疵。

管中閔今天表示，教育部今年高教深耕計畫，台大僅獲得每年18億元，只有去年「邁向頂尖大學」計畫第一期31億元的6成，缺口高達12億，若加上台大常年固定財務缺口3至5億，台大真正的財務缺口至少17億。要彌平今年財務缺口，至少要降低成本和募款合計15億元。

「面對台灣高教的競爭，在留才攬才上發揮更大作用，台大需要各界更多支持。」管中閔最擔心的是台灣高教受到影響，台大的國際連結也受到影響，包括六月要辦的世界校長會議。他更特別感謝代理校長郭大維過去這幾個月來的辛苦。

管中閔表示，今天是5月13日，再過7天就是520，也就是蔡總統就職兩周年，他誠懇向蔡總統呼籲，不希望這次台大校長遴選案形成的政治風暴越來越大，甚至成為蔡總統520就職演說的「不可承受之重」。