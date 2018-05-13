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逾35歲才生第一胎 占比創新高

2018-05-13 13:24聯合晚報 記者許家瑜／台北報導

今天是母親節，最新統計顯示，國人生育年齡逐年攀高，去年35歲以上生首胎比率，創史...
今天是母親節，最新統計顯示，國人生育年齡逐年攀高，去年35歲以上生首胎比率，創史上新高。圖片非當事人。 圖／聯合報系資料照片
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今天是母親節，內政部最新統計顯示，國人生育年齡逐年攀高，2017年生育第一胎的生母平均年齡30.8歲，其中35歲以上生首胎比率，自2007年的7.8％，逐年增加至去年的21.3％，創史上新高。

內政部指出，近十年我國女性初婚年齡不斷延後，2007年時是28.06歲，去年達30.03歲。國人晚婚，生育年齡也跟隨遞延。

2017年生母平均年齡為31.97歲，較2007年的29.53歲增加2.44歲，呈現逐年上升趨勢。30至34歲生小孩的媽媽比率占37.85%最多，35-39歲占24.64%次之，25-29歲生小孩占23.39%排第三。

生母生育胎次部分，各年嬰兒出生人數中，生母為生育第一至二胎者的比率較高，大致維持在九成上下。2017年生母為第一胎者占50.52％，第2胎者占37.82％次之，兩者合計占88.34％，較2007年減少0.98個百分點。嬰兒出生數中，除2010年逢虎年出生16.6萬人較少外，其餘各年均在19萬人以上。

近十年生母年齡層結構分析，未滿30歲生育第一胎之生母比率呈下降趨勢；30-34歲者則在2014年達最高後再反向減少；而35歲以上才生育第一胎者，自2007年的7.8％逐年增加至去年的21.3％，增加13.5個百分點。

若就生母的教育程度與年齡觀察，以大學畢業以上且30-34歲者占24.51％最多，35-39歲者占13.66％次之，25-29歲者占13.08％居第三。

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