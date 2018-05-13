台大把球丟還教部！律師讚高招 台大學生將提訴願

2018-05-13 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大昨天針對校長遴選案舉行臨時校務會議，做出教育部應盡速聘任的決議。記者鄭清元／攝影 分享 facebook 教育部日前駁回台大校長遴選結果，台大校務會議昨做成結論，要求依法「盡速發聘」，必要時學校應依法尋求救濟。有律師認為，台大校務會議的決議是高招，「保留空間，必要時也可提救濟。」另外，一批台大學生將於6月初前，提出「課予義務訴願」，請教育部盡快合聘管中閔為台大校長，與台大校務會議決議一致。

針對台大校務會議決議，教育部昨晚回應要求台大校方盡速轉請遴選委員會處理，並重申重啟遴選程序補正瑕疵。

一名具有律師資格的台大國發所博士生指出，以目前情況來看，各自只是重申原先立場，並沒有實質性進展。他說，以校務會議決議來看，「必要時」的意思就是不一定會提救濟，但提訴願有其時效性，教育部5月7日發函，依照訴願法，30天內要提訴願，也就是不能拖過6月6日。

因此，他將於6月初之前，與一些台大學生提起訴願，提出「課予義務訴願」，請教育部盡快合聘管中閔為台大校長。他說，就算校務會議賦予代理校長郭大維完整的校長職權，「科技部等外界單位，或是國際單位會認嗎？」因此他認為，台大還是要有正式校長。

他說，台大這段時間沒有正式校長，需要做實驗的理工農醫領域，需要申請大量研究經費，已經發生許多困難，「希望盡快有一個正式校長。」

律師王瀚興表示，依據大法官釋字423號，只要實質上是行政處分，民眾就可以提起救濟。教育部一直認為他們沒有做行政處分，因此台大校務會議的決議就是正確的。因為教育部公文沒有指出駁回的法律依據，想藉此躲避行政程序法96至98條，既不給合法理由，也不給台大救濟的途徑。那台大就認定，教育部不是行政處分，就可請教育部再聘，「台大才是高招」，保留空間，必要時也可提救濟。

王瀚興說，如果台大把教育部公文當作行政處分，反而陷入「拔管」政府的圈套。但如果認為它不是行政處分，就可以提起行政處分救濟。

若台大提起訴願，會面對哪些程序？需花多少時間？王瀚興說，訴願的決定，一、兩個月應可完成，但若訴願被駁回，就要提行政訴訟，高等行政法院需花3至6個月，若有一方不符，接下來就是最高行政法院，至少需3至4個月，保守估計約11個月。「快或慢是取決於行政機關的速度」，他認為，應該不會到一、兩年。「教育部的法律基礎很薄弱，台大應該會勝訴。」

台大國發所博士生則表示，行政院的態度很明確，訴願被駁回的可能性幾乎百分之百，但是行政法院的態度「可能勝也可能不勝」，他判斷，若打到最高行政法院，「有一定勝算」，但「這個仗會打多久」，他比較沒把握。

他說，教育部違法之處很多，連法條的明確依據都找不到，也沒有列舉什麼情況下不予聘任，這就是違法，且教育部「選擇性執法」，陽明大學校長遴選案處理了嗎？因此教育部根本沒有正當法律原則可言。