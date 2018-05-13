親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長空窗中
35th政大金旋獎
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

一句話得罪所有人 柯P跟呂秀蓮的驚世「失言錄」

美派機也沒用！巴基斯坦不准撞死人的美外交官離開

台大把球丟還教部！律師讚高招 台大學生將提訴願

2018-05-13 09:18聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大昨天針對校長遴選案舉行臨時校務會議，做出教育部應盡速聘任的決議。記者鄭清元／...
台大昨天針對校長遴選案舉行臨時校務會議，做出教育部應盡速聘任的決議。記者鄭清元／攝影
分享
教育部日前駁回台大校長遴選結果，台大校務會議昨做成結論，要求依法「盡速發聘」，必要時學校應依法尋求救濟。有律師認為，台大校務會議的決議是高招，「保留空間，必要時也可提救濟。」另外，一批台大學生將於6月初前，提出「課予義務訴願」，請教育部盡快合聘管中閔為台大校長，與台大校務會議決議一致。

針對台大校務會議決議，教育部昨晚回應要求台大校方盡速轉請遴選委員會處理，並重申重啟遴選程序補正瑕疵。

一名具有律師資格的台大國發所博士生指出，以目前情況來看，各自只是重申原先立場，並沒有實質性進展。他說，以校務會議決議來看，「必要時」的意思就是不一定會提救濟，但提訴願有其時效性，教育部5月7日發函，依照訴願法，30天內要提訴願，也就是不能拖過6月6日。

因此，他將於6月初之前，與一些台大學生提起訴願，提出「課予義務訴願」，請教育部盡快合聘管中閔為台大校長。他說，就算校務會議賦予代理校長郭大維完整的校長職權，「科技部等外界單位，或是國際單位會認嗎？」因此他認為，台大還是要有正式校長。

他說，台大這段時間沒有正式校長，需要做實驗的理工農醫領域，需要申請大量研究經費，已經發生許多困難，「希望盡快有一個正式校長。」

律師王瀚興表示，依據大法官釋字423號，只要實質上是行政處分，民眾就可以提起救濟。教育部一直認為他們沒有做行政處分，因此台大校務會議的決議就是正確的。因為教育部公文沒有指出駁回的法律依據，想藉此躲避行政程序法96至98條，既不給合法理由，也不給台大救濟的途徑。那台大就認定，教育部不是行政處分，就可請教育部再聘，「台大才是高招」，保留空間，必要時也可提救濟。

王瀚興說，如果台大把教育部公文當作行政處分，反而陷入「拔管」政府的圈套。但如果認為它不是行政處分，就可以提起行政處分救濟。

若台大提起訴願，會面對哪些程序？需花多少時間？王瀚興說，訴願的決定，一、兩個月應可完成，但若訴願被駁回，就要提行政訴訟，高等行政法院需花3至6個月，若有一方不符，接下來就是最高行政法院，至少需3至4個月，保守估計約11個月。「快或慢是取決於行政機關的速度」，他認為，應該不會到一、兩年。「教育部的法律基礎很薄弱，台大應該會勝訴。」

台大國發所博士生則表示，行政院的態度很明確，訴願被駁回的可能性幾乎百分之百，但是行政法院的態度「可能勝也可能不勝」，他判斷，若打到最高行政法院，「有一定勝算」，但「這個仗會打多久」，他比較沒把握。

他說，教育部違法之處很多，連法條的明確依據都找不到，也沒有列舉什麼情況下不予聘任，這就是違法，且教育部「選擇性執法」，陽明大學校長遴選案處理了嗎？因此教育部根本沒有正當法律原則可言。

台大教育部大學生
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

聯合聲明全文／呂秀蓮張善政超越藍綠支持台大

2018-05-13 08:08

超震撼彈！呂秀蓮、張善政同聲明 認同台大決議！

2018-05-13 02:43

台大不服從！實踐校長：「拔管之亂」正式進入第二階段

2018-05-12 22:25

台大促教部「速聘管中閔」 教部：應重啟遴選

2018-05-13 00:24

實踐校長：台大校務會議決議 重重給吳茂昆「回馬槍」

2018-05-12 20:48

教育部查管公文列為10年「密件」 立委批黑箱

2018-05-13 00:15

沒把話說死… 台大下一步 看教部怎出招

2018-05-13 00:05

台大不重啟遴選 范雲：彰顯校園民主的結構性問題

2018-05-12 19:48

台大校務會議 挺管、重選兩派激辯

2018-05-12 23:49

不甩台大校務會議決議 教育部重申「重啟遴選補正瑕疵」

2018-05-12 20:02

葉毓蘭回憶20年前往事 指最黑「教育布」偷走台大校長

2018-05-13 08:51

台大校務會議決定 藍綠回應各有主張

2018-05-13 02:57

陳定信：教部騎虎難下 台大恐長時間沒校長

2018-05-13 00:11

7成8大專師兼職事後追溯 台大：管案是通例

2018-05-12 23:59

影／台大校務會通過 教部應盡速聘任管中閔

2018-05-12 17:44

台大要求教育部儘速發聘 管碧玲：大學不是獨立王國

2018-05-12 15:52

影╱台大學生會：制度漏洞未釐清 下次遴選仍有爭議

2018-05-12 15:39

台大嗆教部聘校長 李明賢：蔡總統還要繼續裝睡？

2018-05-12 15:26

台大不重啟校長遴選 曾志朗：帶動台灣往良善方向走

2018-05-12 14:44

台大決議促教部盡速發聘 郭大維：這是大家的共識

2018-05-12 14:42

台大決議挺管！教授：如可被教育部左右 還有什麼不能

2018-05-12 14:21

校務會議結果出爐！ 台大：教育部應依大學法盡速發聘

2018-05-12 14:05

台大校務會議4臨時提案 學生會提案作為附帶提議　

2018-05-12 13:50

大專教師兼獨董 7成8事後追溯

2018-05-12 13:05

台大教授：教部叫我們吞不平等條約

2018-05-12 13:04

教育部找「遮羞布」？公文豈可說密就密

2018-05-12 13:02

查管列密件怕見光死？法界批濫權

2018-05-12 13:00

教育部查管列密件 立委批黑箱

2018-05-12 12:58

高比例教師兼職事後追溯依據在哪？台大人事室這麼說

2018-05-12 11:55

新聞幕後／台大校長遴選vs.中研院長遴選

2018-05-12 11:52

【即時短評】吳茂昆，請不要用公文打自己巴掌！

2018-05-12 11:43

教育部發函台大 全國7成8教師兼獨董是事後追溯

2018-05-12 11:34

台大臨時校務會議 郭大維提議11院長公推主席

2018-05-12 10:26

教部查管案列機密且保密十年？法界批濫權

2018-05-12 10:25

持「爺們不說謊」紙牌 學生：應盡速重啟遴選

2018-05-12 10:12

台大校務會議 代理校長郭大維：今天將寫下歷史

2018-05-12 10:06

台大校務會議他提不當主席 代表：總要有人承擔責任

2018-05-12 10:05

台大今召開校務會議 郭大維自請不擔任主席

2018-05-12 10:01

盼增臨時動議遭否決 台大學生會：遺憾

2018-05-12 09:51
看更多

熱門文章

校務會議結果出爐！ 台大：教育部應依大學法盡速發聘

2018-05-12 14:05

不甩台大校務會議決議 教育部重申「重啟遴選補正瑕疵」

2018-05-12 20:02

台大校務會議 代理校長郭大維：今天將寫下歷史

2018-05-12 10:06

超震撼彈！呂秀蓮、張善政同聲明 認同台大決議！

2018-05-13 02:43

台大不重啟校長遴選 曾志朗：帶動台灣往良善方向走

2018-05-12 14:44

台大不服從！實踐校長：「拔管之亂」正式進入第二階段

2018-05-12 22:25

教育部發函台大 全國7成8教師兼獨董是事後追溯

2018-05-12 11:34

實踐校長：台大校務會議決議 重重給吳茂昆「回馬槍」

2018-05-12 20:48

台大決議挺管！教授：如可被教育部左右 還有什麼不能

2018-05-12 14:21

聯合聲明全文／呂秀蓮張善政超越藍綠支持台大

2018-05-13 08:08

台大要求教育部儘速發聘 管碧玲：大學不是獨立王國

2018-05-12 15:52

台大不重啟遴選 范雲：彰顯校園民主的結構性問題

2018-05-12 19:48

【即時短評】吳茂昆，請不要用公文打自己巴掌！

2018-05-12 11:43

台大嗆教部聘校長 李明賢：蔡總統還要繼續裝睡？

2018-05-12 15:26

台大決議促教部盡速發聘 郭大維：這是大家的共識

2018-05-12 14:42

台大校務會議他提不當主席 代表：總要有人承擔責任

2018-05-12 10:05

新聞幕後／台大校長遴選vs.中研院長遴選

2018-05-12 11:52

台大校務會議4臨時提案 學生會提案作為附帶提議　

2018-05-12 13:50

影╱台大學生會：制度漏洞未釐清 下次遴選仍有爭議

2018-05-12 15:39

教部查管案列機密且保密十年？法界批濫權

2018-05-12 10:25

台大校務會議決定 藍綠回應各有主張

2018-05-13 02:57

台大臨時校務會議 郭大維提議11院長公推主席

2018-05-12 10:26

影／台大校務會通過 教部應盡速聘任管中閔

2018-05-12 17:44

高比例教師兼職事後追溯依據在哪？台大人事室這麼說

2018-05-12 11:55

持「爺們不說謊」紙牌 學生：應盡速重啟遴選

2018-05-12 10:12

沒把話說死… 台大下一步 看教部怎出招

2018-05-13 00:05

台大今開校務會議 代理校長：希望充分討論

2018-05-12 09:31

教育部查管公文列為10年「密件」 立委批黑箱

2018-05-13 00:15

台大校務會議 挺管、重選兩派激辯

2018-05-12 23:49

台大教授：教部叫我們吞不平等條約

2018-05-12 13:04

教育部找「遮羞布」？公文豈可說密就密

2018-05-12 13:02

亞洲物理奧林匹亞 我4金獲第3名

2018-05-12 19:15

台大促教部「速聘管中閔」 教部：應重啟遴選

2018-05-13 00:24

查管列密件怕見光死？法界批濫權

2018-05-12 13:00

大專教師兼獨董 7成8事後追溯

2018-05-12 13:05

盼增臨時動議遭否決 台大學生會：遺憾

2018-05-12 09:51

台大今召開校務會議 郭大維自請不擔任主席

2018-05-12 10:01

葉毓蘭回憶20年前往事 指最黑「教育布」偷走台大校長

2018-05-13 08:51

今臨時校務會議 台大自主行動聯盟：盼寫下正確的歷史

2018-05-12 09:38

台大要求教育部盡速發聘管中閔 郝龍斌：大學自主勝利

2018-05-12 19:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top