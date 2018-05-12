獨／衛福部設關卡 醫美高危險手術非人人可做

2018-05-12 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



醫美亂象頻傳，衛福部前年祭出新制，要求不符合外科資格的醫師，需回頭補練一年的刀，並接受四到八小時講座取得證明才能執業，引發反彈聲浪，原訂今年元旦上路，現延至明年元旦起實施。

衛福部積極與醫界討論，決定僅針對五大高風險醫美手術項目，指定專科醫師執刀，非指定專科醫師得額外訓練取得資格才能加入，修正草案預計五月底預告，最慢年底公告施行。

台灣醫療能力數一數二，也讓台灣的醫美市場有一定口碑，但台灣專科醫師制度中卻獨缺醫美科，使得只要具有醫師資格者統統投入醫美市場，如尚未取得專科醫師認證的住院醫師、或是不具有手術能力的內科醫師，有些醫師雖然是外科醫師，但處理的部位與臉部無關，使台灣醫美市場亂象不斷，整形猝死事件頻傳。

衛福部前年修訂「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」將醫美分為三大類，美容醫學手術、美容醫學針劑注射、美容醫學光電治療，公告從今年元旦起，只要不具有一年外科訓練的醫師，統統不得執業，得重新補修並實際參與十例手術操作，參加四到八小時講習才得以執業，此舉卻讓投入醫美的醫師們反彈，一度揚言要走上街頭。

衛福部醫事司長石崇良表示，近年積極與醫美診所醫師溝通，站在民眾安全的角度考量，美容醫學手術仍須由特定專科醫師執刀，因此先要求高風險醫美手術，須由特定專科醫師執刀，高風險的醫美手術目前歸納為五大類，為「臉部削骨」、「臉部外其他部位削骨」、「中臉部拉皮」、「抽取量為五千毫升以上脂肪」、「腹部整形」。

若是非列舉的特定專科醫師也想要投入執行五大類的高風險醫美手術，屬於外科系的醫師，需要證明曾參與執行十例高風險醫美手術的證明，並額外要上卅二小時的學術講座課程，並取得專科醫學會的證書後才能執刀；若是內科系的醫師，除了比照外科系醫師需取的資格以外，額外需要提供相當於外科專科醫師訓練三年的訓練課程證明。

至於原本就已經投入醫美的醫師們，衛福部醫事司簡任技正劉越萍表示，衛福部也將訂定落日條款，只要能提出卅到五十例執行過高風險醫美手術的病例報告，後續只要按時進修，同樣也可以繼續執刀，原先要求非外科醫師得重新補一年的訓練一事，則變成醫美醫師的自律守則，不再強制規範中。