獨／醫美診所麻醉新規定 輕、中度麻醉也要專任醫師

2018-05-12 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



割痔瘡、雙眼皮、隆鼻等醫美手術，都曾發生過麻醉猝死事件，也成為醫美糾紛發生比例最高的項目，「人原本都好好的，進去卻出不來」，讓民眾又愛又怕。為了防堵類似事件再次發生，衛福部修訂特管辦法，要求未來執行輕、中度的靜脈鎮定注射，須有另一名受過麻醉訓練的醫師在側，否則將違反醫療法，最重可開罰廿五萬元。

全台執業麻醉科醫師約1200人，多在大醫院服務，小診所礙於成本考量，多由執刀醫師直接施打麻醉，有時候則是由執刀醫師指導專科護理人員執行麻醉，也就是業界俗稱的「麻姐」、「麻護」，又或稱為「麻醉師」。麻醉師與麻醉科醫師完全不同，麻醉科醫師受過專業訓練，隨時監測患者的生命徵象，依照不同的情況給予藥劑，讓手術過程更安全。

另外，麻護若要調整藥劑，必須要有醫師指導，但是醫師多在執刀，根本沒辦法隨時監測，使手術風險加倍，也因為如此，在醫美診所動手術與大醫院相比，風險和糾紛都多上許多。

衛福部醫事司長石崇良表示，現行規定醫美手術若執行「全身麻醉」或「靜脈注射」至少要有一名專任或兼任的麻醉科專科醫師執行，修正草案中增加規定，未來執行輕度、中度的鎮靜靜脈注射麻醉，不得由執刀醫師執行，須額外有一名經麻醉相關訓練的醫師執行，否則開罰最高廿五萬元，嚴重者可吊銷執照。

台灣麻醉醫學科前理事長、彰化基督教醫院麻醉部長謝宜哲表示，輕度鎮靜麻醉，大概是有人在旁大聲叫仍可以聽見，中度鎮靜麻醉則要用力搖患者才有反應，民眾最常聽到的舒眠麻醉就是中度鎮靜麻醉。

謝宜哲認為，政府願意踏出這一步，改善民眾在醫美手術中的品質，值得讚許。他也希望台灣的醫美診所可參加醫策會的醫美品質認證，更能保障民眾安全。