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台大不服從！實踐校長：「拔管之亂」正式進入第二階段

雙贏彩第107018期頭獎1注中獎

2018-05-12 22:21中央社 台北12日電

雙贏彩第107018期今晚開獎，中獎號碼為11、4、7、13、24、20、14、19、8、17、2、10。派彩結果，頭獎1注中獎，獎金1500萬。

貳獎有35注中獎，各得獎金新台幣10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣台彩
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