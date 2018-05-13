產婦坐月子 為何流行用米酒水？

2018-05-13 05:12 聯合報 記者 聯合報 記者 韋麗文 ／報導



圖／本報資料照片 分享 facebook 現代人生得少，對於坐月子的習俗益發重視。許多產婦產後，會將米酒水作為月子餐的水分來源，到底米酒水是什麼呢？營養師指出，米酒水就是將米酒蒸煮過，酒精已經揮發殆盡，酒精含量遠低於米酒。

月子期間 些微酒精助活血

「月子」就是醫學上所稱的產褥期，是指從分娩後到產婦身體恢復的一段時間，大部分的月子期為一個月，也有人重視養生，月子長達兩個月，希望產婦可以好好休養，恢復身體。

「好食課」執行長暨營養師林世航指出，坊間傳說，米酒水有許多營養素，也因為些許酒精能活血，促進新陳代謝，所以能幫助產婦血液循環，在中醫上又屬於熱補的作用，所以流行食用米酒水。

此外，傳統婆婆媽媽會希望產婦在坐月子時不要生飲水，認為米酒煮過的水有溫補作用，又有很多水分，所以會以米酒水作為烹調時的主要用水。

酒精揮發 調理膳食或飲用

許多人在家中自製米酒水，是將三瓶紅標米酒煮成一瓶米酒水，透過烹煮的過程，盡量將酒精揮發掉，當作婦飲用水或調理膳食用，甚至有產婦會拿米酒水來擦澡。

有人認為，米酒水富含有機發酵物質，可以保留原有米酒的柔和香味，是提供飲用及調製各項烹調膳食的替代水。目前外送月子餐、月子中心多會以此料理方法吸引產婦入住。

林世航說，一般民眾自製米酒水，是把米酒蒸煮至酒精揮散後所剩下的水分。若以台酒公司販賣的米酒水為例，其中酒精含量大約為0.5%，含量遠低於原本的米酒。

吃完米酒 數小時後再哺乳

目前，尚未有研究確切證實米酒水的效果，酒精確實具有促進血液循環的功效，但也同時帶來一些危險。像是酒精會透過母乳讓小孩攝食到，進而導致小孩的健康疑慮，建議媽媽攝食米酒水或米酒相關料理後，最好隔數小時再哺乳，讓酒精在體內代謝掉。

凱特王妃、女明星們產後立即恢復身材，讓很多年輕媽媽們頗有壓力，常急著要在產後恢復身材。林世航呼籲，產後熱量、蛋白質攝取不足，不但可能影響乳汁分泌，也埋下未來更年期骨質疏鬆的隱憂。產後媽媽若要哺乳，應加強熱量，比平常多吃500大卡，才能提供自己與寶寶足夠的營養需求，哺乳也是恢復身材的最好策略。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康