慢性病控制不好你該試著減重

2018-05-13 05:12 聯合報 文╱台北榮總減重及代謝手術中心主任 方文良



分享 facebook 現代人由於營養過剩，肥胖所引起的代謝症候群（如高血壓、高血脂、糖尿病、高尿酸血症等等）成為危害健康的慢性殺手，減重已成為重要課題，也是許多人的人生重要目標之一。然而究竟該怎樣才能瘦得健康，減少因減重而造成身體的傷害？

瘦不了 手術何時該介入？

根據大規模前瞻性研究顯示，相較於飲食運動等保守減重方式，以手術來治療肥胖症可以達到長期且有效的控制，對於肥胖所引起之代謝症候群，如糖尿病及高血壓等等，已可以有效地控制，甚至可以減少或停止藥物治療。因此，減重手術已不僅僅是治療肥胖，還可以讓許多慢性疾病得到良好的控制，特別是糖尿病問題。根據美國糖尿病協會的建議，以亞洲人而言，當身體質量指數27.5kg/m2以上，且內科藥物控制血糖效果不良時，建議以減重手術來治療糖尿病。

目前，減重手術包括袖狀胃切除（亦稱為縮胃或胃縮小手術）、胃繞道、以及胃束帶手術。其中袖狀胃切除手術由於長期減重效果與胃繞道手術相近，手術時間較快，且較少發生胃繞道手術後的貧血及微量元素缺乏等併發症，近年來已經成為減重手術的主流。究竟該選擇什麼樣的減重手術較適合，還是需要根據每個人的實際病情與手術醫師討論後決定。

控制體重 難靠單一方式達標

對於身體狀況不適合手術、體重尚未達到健保給付規定，或是暫時沒有手術意願的肥胖患者，台北榮總減重及代謝手術中心提供多專科團隊的醫療服務，包括內科藥物減重，中醫針灸減重，體適能復健運動、營養飲食諮詢，並定期舉辦減重衛教講座，透過病友間的交流以及醫療團隊的協助之下，達成減重目標。畢竟不能只靠手術或其他單一方式達成減重目標，更要養成良好的飲食及生活習慣，把減重當成終身目標，才能長期維持理想的體重。

為了服務需求與日俱增的肥胖患者，「台北榮總減重及代謝手術中心」除了有專屬網頁供民眾就診前先上網查詢外，也會定期舉辦免費享瘦健康講座，提供給有興趣的民眾參加並諮詢醫師、營養師、以及體適能復健師。

享瘦減重健康講座

講者：榮總一般外科減重及代謝手術中心主任方文良醫師

日期：5月19日

時間：13：00

地點：台北榮總中正樓10樓一般外科會議室