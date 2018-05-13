說不出口的性疑惑 找Teens'幸福9號

2018-05-13 05:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ／報導



花蓮門諾醫院家庭醫學科醫師王理剛說，「Teens'幸福9號」提供青少年親善服務，解決成長過程中的性尷尬。 圖╱門諾醫院提供 分享 facebook 案例故事1：一名未滿18歲的少女因肚子痛前往門諾醫院看診，透過青少年身心健康檢核表，得知她未婚已生了一個孩子，孩子跟著前男友，自己現在又跟另一名男友在一起，對於單一伴侶的概念似懂非懂。

案例故事2：17歲的國恩（化名）因打工需求，需要健康檢查報告，透過青少年身心健康評估表的題目，發現國恩對自己性向感到困惑。因從小在基督教教會裡長大，而教會裡對性關係的教導是較嚴謹，他與最近交往的同性朋友有較親密接觸，使他內心有很大的不安，為此，他上課也時常不能專心，教會的聚會也帶給他無形的壓力與罪惡感。

上網找答案 青少年易有偏差資訊

說青少年人是「小大人」其實不公平，他們存在的問題很多元也很複雜，跟大人是不一樣的，他們鮮少會自己到醫療院所尋求協助，通常他們會把問題藏在心裡，要不就跟同儕討論，或是自己上網找答案，但是網路的資訊不一定正確，甚至可能有偏差。

花蓮門諾醫院家庭醫學科醫師王理剛表示，正值青春年華的青少年們在身體開始蛻變為成人時，因為荷爾蒙分泌，身、心、靈都開始產生微妙的變化，為讓青少年能談談成長過程中所遇到的問題、隱藏在心中的許多的疑惑，於全台北、中、南與東部已有數十家醫療院所提供「Teens'幸福9號」的青少年生育保健親善門診服務。

生育保健問題 提供友善諮詢

王理剛表示，「Teens'幸福9號」服務對象為10-19歲之青少年，提供醫療及諮詢服務，包括生理發展、肥胖、青春痘、戒菸等，尤其青少年生育保健相關議題，如未婚懷孕、安全性行為、兩性交往等，以注重青少年病人隱私及感受，協助青少年或少女面對未婚懷孕的決策、與家長溝通、安排人工流產術前與術後諮詢。有需要時再轉介給次專科，提供全方位及友善的就診照護。

王理剛說，透過青少年身心健康檢核表還可了解到青少年平時不會表達的部分，例如有學生15歲就有第一次性經驗、有學生有性向認同問題、有學生有憂鬱傾向等；而最常遇到的少女未婚懷孕問題，被家長發現時免不了是一場家庭風暴。然而，透過適當的協助，不但可以解決懷孕青少女的身心問題，還能成為改善家庭親子關係的新契機。

同時也能透過對談給予青少年正確的觀念，包括避孕用品、驗孕方法，希望學生若一時衝動沒有自我保護，還可以知道怎樣做事後的補救措施，以及求助的單位，不要隨便上網買一些不合格的藥物，造成更大的後遺症。