7個徵兆 健康看手就知道

2018-05-13 05:12 聯合報 記者吳日君／輯譯



圖／本報資料照片 分享 facebook 手掌、皮膚紋理、指甲與顏色，都有助預測身體潛在的不足和健康情況；僅僅是手，就至少可以傳達七項警訊：

1. 甲狀腺功能

手指腫脹與手發冷，可能是甲狀腺功能衰退的徵兆。甲狀腺功能亢進則是甲狀腺過度活躍的疾病，手可能出現皮膚泛紅或乾燥。

2. 營養水平

最近是否經常斷指甲？脆弱指甲可能代表缺乏鋅、維他命A、維他命C或生物素（biotin），也可能是低鈣血症的徵兆。皮膚科醫生班克（David E. Bank）表示，指甲出現縱線也可能是缺乏蛋白質。

3. 多汗症徵兆

許多人在運動或緊張時手掌都會流汗，但汗腺太過活躍，甚至會讓你難以開啟門把，這也是多汗症徵兆。皮膚科醫生高登伯格（Gary Goldenberg）表示，多汗症通常有遺傳成分，從幼童或青年階段開始，但不會在夜晚發作。

4. 心臟狀況

手握力可顯示心臟健康程度，甚至可測量心臟病發作或中風的風險。研究指出，握力是評估生物年齡的好方法，肌力較弱會導致較難在慢性醫療問題發生時存活。

5. 帕金森氏症徵兆

在休息或沒有活動狀態下手發抖，可能是帕金森氏症的病徵。這與大多數人因為壓力、攝取咖啡因過量或雙手活動的正常顫抖不同。神經學家艾田恩（Gathline Etienne）表示，帕金森氏症的顫抖通常被稱為「搓藥丸」（pill rolling），就像拇指與食指不斷在搓揉一個藥丸一樣。

6. 氧氣水平

貧血是健康紅血球過低的疾病，會減少送到身體組織的氧氣。腫瘤科醫生賈考柏（Jack Jacoub）表示，手部與甲床蒼白，可能是貧血徵兆。

7. 濕疹

你是否用了大量保濕乳液，仍會感覺手粗糙並且容易發癢和起疹子？皮膚科醫生可以確認是否為皮膚濕疹。手部濕疹會引起水泡、疼痛裂紋、乾燥、結硬皮、灼熱感與皮膚流血。