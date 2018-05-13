均衡飲食／黃豆綠豆非一家 營養價值大不同

2018-05-13 05:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／報導



為協助民眾落實均衡飲食之健康生活型態，衛福部國民健康署在母親節前夕，依照最新版「每日飲食指南」，將每日應攝取的6大類食物：全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種子等，依每日應攝取的份量轉換成體積，設計成「我的餐盤」圖像，以呈現各食物類別比例，同時提出口訣，讓民眾容易落實於每一餐，民眾只要跟著「我的餐盤」聰明吃，即可餐餐吃好又吃飽，營養跟著來。

圖／國健署提供 分享 facebook

主食根莖類 改成全穀雜糧類

最新版「每日飲食指南」中，6大類食物分別為全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種子，但是走入菜市場，您知道哪些食材是歸類於哪一類別嗎？

南瓜是蔬菜？酪梨是水果？綠豆、紅豆、黃豆是屬於豆類還是堅果種子類？那如果這些豆類發芽成為綠豆芽、黃豆芽，是屬於豆類還是蔬菜？

眼尖的家庭主婦或許發現，在新版飲食指南中，過去的主食類、根莖類不見了，卻新出現了全穀雜糧、乳類、堅果種子類，還把蔬菜、水果各歸為一類，到底哪些是魚、蛋、肉還算好分辨，但是瓜類、豆類卻讓很多人搞得「霧煞煞」，分不清楚是哪一類。

澱粉含量高 歸於全穀雜糧

台灣營養基金會執行長吳映蓉說，在新版分類中，以全穀雜糧類取代主食類，包括南瓜、地瓜、馬鈴薯、芋頭、山藥等澱粉含量較高的根莖類，現在都歸類在全穀雜糧類，而紅豆、綠豆也屬於此類，因此在全穀雜糧類除了一般人認知的白米、糙米、紫米等穀類之外，還包含了部分豆類與高澱粉含量的根莖類。

同樣都叫豆 依成分歸類不同

而蛋白質含量較高的黃豆，以及還沒長成黃豆的「青少年」毛豆，則是屬於蛋白質含量較高的豆類，但是土豆（花生）因為油脂含量高，則被歸類為堅果種子類。另外，豌豆莢、豌豆、菜豆、四季豆等，因為纖維含量高，則歸屬於蔬菜類。

另一個問題，如果全穀雜糧類的綠豆，以及豆類的黃豆，分別長成了綠豆芽、黃豆芽，又是屬於哪一類呢？吳映蓉說，因為長成了豆芽，纖維質含量就高了，則被歸屬於蔬菜類。根莖類食材的胡蘿蔔、白蘿蔔也由於澱粉含量較少，同樣屬於蔬菜類。

乳類獨立一項 豆漿不能取代

至於乳類之所以獨立出來，是因為乳品除了富含蛋白質，還富含鈣質，依照新版飲食建議，可以早、晚各一杯牛奶，才能補足人體所需的鈣含量。不過，很多人因為對牛奶過敏，或是有乳糖不耐症，過去認為可以用豆漿取代牛奶，但是吳映蓉說，豆漿雖含有豐富蛋白質，鈣質含量卻比較少，如果對牛奶過敏的人，可喝豆漿並補充富含鈣質的小魚乾，吃素者也可以把富含鈣質的芝麻與豆漿打成芝麻豆漿飲用，以補充鈣質與蛋白質。

魚類避免大型 瘦肉優於肥肉

魚類該怎麼選擇？由於大型魚類如鮪魚、旗魚等，恐有重金屬殘留，日前食藥署建議盡量勿食用，在魚類選擇方面，吳映蓉建議吃富含ＥＰＡ、ＤＨＡ的魚類，也就是油脂較豐富的魚類，是不錯的選擇，例如秋刀魚或鯖魚等，但有些市售鯖魚已醃漬過，就必須注意其標示的鈉含量不要太高即可。而肉類的選擇則首推瘦肉，肥肉所含的動物性油脂太高，對於心血管負擔較重。

甜分高的水果 要在餐後吃

此外，近年因為農作技術改良，許多水果都愈來愈甜，儘管好吃，也必須注意糖分的攝取。過去有種說法，建議水果在餐前吃，可以幫助消化。但吳映蓉卻認為，愈甜的水果愈要放在餐後吃，才不會影響血糖，也有助於理想的體重管理。水果雖也含豐富纖維與維生素Ｃ，但由於糖分含量的關係，每餐的份量要比蔬菜少，才不會過度攝取糖分。