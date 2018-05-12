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綠豆、紅豆、黃豆是豆還是堅果種子？營養師解惑

2018-05-12 18:02聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

衛福部國民健康署公布最新版「每日飲食指南」中，六大類食物分別為全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種子，但是走入菜市場，您知道哪些食材是歸類於哪一類別嗎？

南瓜是蔬菜？酪梨是水果？綠豆、紅豆、黃豆是屬於豆類還是堅果種子類？那如果這些豆類發芽成為綠豆芽、黃豆芽，是屬於豆類還是蔬菜？

眼尖的家庭主婦或許發現，在新版飲食指南中，過去的主食類、根莖類不見了，卻新出現了全穀雜糧、乳類、堅果種子類，還把蔬菜、水果各歸為一類，到底哪些魚、蛋、肉還算好分辨，但是瓜類、豆類卻讓很多人搞得「霧煞煞」，分不清楚是哪一類。

台灣營養基金會執行長吳映蓉說，在新版分類中，以全穀雜糧類取代主食類，包括南瓜、地瓜、馬鈴薯、芋頭、山藥等澱粉含量較高的根莖類，現在都歸類在全穀雜糧類，而紅豆、綠豆也屬於此類，因此在全穀雜糧類除了一般人認知的白米、糙米、紫米等穀類之外，還包含了部分豆類與高澱粉含量的根莖類。

而蛋白質含量較高的黃豆，以及還沒長成黃豆的「青少年」毛豆，則是屬於蛋白質含量較高的豆類，但是土豆（花生）因為油脂含量高，則被歸類為堅果種子類。另外豌豆莢、豌豆、菜豆、四季豆等，因為纖維含量高，則歸屬於蔬菜類。

另一個問題，如果全穀雜糧類的綠豆，以及豆類的黃豆，分別長成了綠豆芽、黃豆芽，又是屬於哪一類呢？吳映蓉說，因為長成了豆芽，纖維質含量就高了，則被歸屬於蔬菜類。根莖類食材的胡蘿蔔、白蘿蔔也由於澱粉含量較少，同樣屬於蔬菜類。

新版每日飲食指南中，以全穀雜糧類取代主食類，紅豆、綠豆也屬於此類。 圖／本報資...
新版每日飲食指南中，以全穀雜糧類取代主食類，紅豆、綠豆也屬於此類。 圖／本報資料照片
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蛋白質含量較高的黃豆，以及還沒長成黃豆的「青少年」毛豆，屬於蛋白質含量較高的豆類...
蛋白質含量較高的黃豆，以及還沒長成黃豆的「青少年」毛豆，屬於蛋白質含量較高的豆類。圖／本報資料照片
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新版每日飲食指南中，以全穀雜糧類取代主食類，紅豆、綠豆也屬於此類。
新版每日飲食指南中，以全穀雜糧類取代主食類，紅豆、綠豆也屬於此類。
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衛福部
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