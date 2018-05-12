吃得多卻營養不良 專家說是少了這幾樣

2018-05-12 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



衛福部國民健康署三月公布最新版「每日飲食指南」，提倡均衡飲食才能促進身體健康。但根據依據國健署2013- 2016國民營養健康狀況變遷調查結果，我國19~64歲成人每日平均乳品攝取不足1.5杯者高達99.8%，堅果種子不足1份的為91%，蔬菜攝取量不足3份為86%，水果攝取量不足2份亦為86%。

另外，以每日需求熱量2000大卡之六大類飲食建議量估算，我國19~64歲成人每日平均豆魚蛋肉攝取超過建議攝取量6份者有53%、全榖雜糧攝取超過建議攝取量3碗有49%、油脂類超過建議攝取量5茶匙的有39%，顯示國人在攝取六大類食物有極高的比例未達到均衡飲食。

調查顯示，絕大部分的國人都處於營養失衡的狀態。對此，董氏基金會營養組主任許惠玉指出，營養不均衡就會讓身體處於營養不良的狀態，也會衍生出疾病。例如將近百分之百國人每日乳品攝取不足，就會造成鈣質與Ｂ2不足的問題；而為了避免動物性脂肪攝取過多，應該改攝取植物性脂肪，堅果種子是非常好的油脂來源，屬於不飽和脂肪，造成心血管的疾病風險小。

然而，若將堅果種子如芝麻、花生萃取成油品，較容易壞掉，因此會建議國人每日攝取一湯匙的堅果種子，包括杏仁、腰果、核桃、瓜子、夏威夷豆等，都是不錯的選擇。

而蔬菜、水果則富含纖維素及植化素，其中植化素雖然不是一般認知的營養素的一種，但研究發現植化素能夠能抗發炎、抗自由基，「就像人體的金鐘罩」，而蔬菜、水果攝取不足，除了維生素不均衡之外，過去國內也有研究發現，許多癌症的發生，都與蔬菜水果攝取不足有關。