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果陀劇場生命劇場 憶起聽爺奶故事

2018-05-12 20:26中央社 台北12日電

明天就是一年一度的母親節，果陀劇場今天舉行「踏親派對」，以「活化歷史」的生命劇場形式，讓爺爺奶奶講出自己的生命故事，拉近家人間的距離，三代共度不一樣的母親節。

為增加家人間共學同樂機會，果陀劇場上午邀請多組家庭，在國立台灣博物館南門園區三代共遊，一起體驗爺奶兒時記憶。「踏親派對」推出生命劇場「媽咪不見了」，從國共內戰故事到失智、隔代教養議題，讓素人演員隔代同台演出，在相互飆戲中更加了解彼此。

活化歷史（History Alive）是紐約Elders Sharethe Arts（ESTA）社區藝術機構開創的藝術方案，期待藉由多面向的推廣，讓更多長者認知當下的美好，孩子可從生命教育中學會互重而珍惜，有面對「老」的勇氣。

果陀劇場事業發展推廣主任游正民說，透過提供隔代交流機會的「活化歷史」生命劇場，讓爺奶不只是孩子食衣住行的照顧者，更讓爺奶以自己的生命故事灌溉孩子、傳承歷史記憶。「雖然這次沒有真正的爺孫組合演員，但孩子聽長者說故事就是一個契機，開始對過去產生興趣。」

今年高齡91歲的楊振宜是「媽咪不見了」演員之一，從高一開始演戲的她說，抗戰時，演戲是她唯一的娛樂；現在，演戲是她充實生活，找回生命價值的方法。

楊振宜說：「我已經參與多次生命劇場演出，我喜歡藉出演真實回憶，讓孩子了解過去迫遷來台時的歷史，讓他們更懂曾經的我們，拉近跨世代的距離。」

「我最喜歡跟著劇場的爺爺奶奶學唱歌。」11歲的小演員莊善淳說，她本就愛黏著自己的爺爺奶奶，因哥哥在劇場與其他爺爺奶奶、小朋友相處愉快，促使她加入生命劇場。過去從未聽聞國共抗戰故事的她，也因為劇場爺奶分享，了解逃亡的辛苦，懂得珍惜和平的現在。

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