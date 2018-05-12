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教偏鄉學子英數 北科大成立遠距教學中心

2018-05-12 15:55聯合報 記者林良齊╱即時報導

台北科技大學近日成立「遠距教學中心」，由北科大學生擔任小老師，透過線上課輔教學與陪伴，提升偏鄉學童英文、數學能力與學習動機。

「姊姊，我還沒上你的英文課的時候，英文都考不及格，但這次我考了88分！」透過北科大學生的遠距課輔，偏鄉孩子不但成績有了起色，更增添自信。北科大和扶輪社合作，由扶輪社捐贈價值6.45萬美元的電腦、視訊系統等。

北科大從97學年起，透過大一服務學習課程結合社福機構在雙北進行弱勢學童服務，每年都有數百位學童受惠，近3年已有306人次投入服務行列，包括桃園義盛國小、苗栗南庄國中、屏東南州國小、屏東同安國小、屏東石門國小、屏東牡丹國中、台東海端頂崁部落等地都是服務範圍。

從大二起為偏鄉小朋友遠距教學的北科大應用英語系學生黃語芃，每個禮拜花4小時教英語。但偏鄉孩子不擅表達，教導半學期後，對於學生沒有任何反應回饋，感到十分灰心，沒想到期中考後，孩子在電腦螢幕前拿出英語考卷，「姊姊，我還沒上你的英文課的時候，英文都考不及格，但這次我考了88分。」

北科大主任秘書蘇程裕表示，偏鄉學校常因地處偏遠，教師異動情形頻繁，再加上家庭功能失衡，急需穩定、永續性的輔導機制。希望透過遠距教學中心的建立，補充偏鄉不穩定師資問題，並感受來自電腦另一端的關懷。

台北科技大學近日成立「遠距教學中心」，由北科大學生擔任小老師，透過線上課輔教學與...
台北科技大學近日成立「遠距教學中心」，由北科大學生擔任小老師，透過線上課輔教學與陪伴，提升偏鄉學童英文、數學能力與學習動機。圖／北科大提供
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偏鄉學校北科大大學生
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