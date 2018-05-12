499之亂 徐世榮：糟蹋老客戶離譜囂張

2018-05-12 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中華電信推出499方案，引發499之亂。政大地政系教授徐世榮在臉書批，賺老客戶的錢、還要糟蹋老客戶！

他說，他為什麼要選擇中華電信？這是因為中華電信過往是國營事業，擁有其壟斷權能，它的服務據點及電信傳播能力因此也最強，這讓其他業者幾乎是難望項背。也就是中華電信現今表面上雖然民營化了，但依舊是具備實質的壟斷能力，它仍然是老大哥，這使得包括他在內的許多消費者幾乎是沒有別的選擇。

徐世榮說，試問，當我們去中華電信申辦門號及其他服務，當它拿出所謂的「合約」時，我們有談判的權力嗎？我們不是只能選擇接受嗎？這豈能用買衣服來相提並論？