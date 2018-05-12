499之亂 徐世榮：糟蹋老客戶離譜囂張
中華電信推出499方案，引發499之亂。政大地政系教授徐世榮在臉書批，賺老客戶的錢、還要糟蹋老客戶！
他說，他為什麼要選擇中華電信？這是因為中華電信過往是國營事業，擁有其壟斷權能，它的服務據點及電信傳播能力因此也最強，這讓其他業者幾乎是難望項背。也就是中華電信現今表面上雖然民營化了，但依舊是具備實質的壟斷能力，它仍然是老大哥，這使得包括他在內的許多消費者幾乎是沒有別的選擇。
徐世榮說，試問，當我們去中華電信申辦門號及其他服務，當它拿出所謂的「合約」時，我們有談判的權力嗎？我們不是只能選擇接受嗎？這豈能用買衣服來相提並論？
徐世榮表示，很遺憾地，中華電信長久以來都是把老客戶當成肥羊，一樣的電信服務，忠實的老客戶竟然反而是繳納更為高額的電信費用，這是什麼邏輯？公平嗎？一般店家對於老客戶不是都儘可能的予以優惠嗎？中華電信則是反其道而行。更讓人氣結的，中華電信董事長鄭優竟然還講這些話，講白了，其意思就是說，「我就是老大，不然你要怎麼樣？」鄭優並沒有因為國家付給予了中華電信壟斷權能而要對老客戶或一般消費者提出更為公平的優惠方案，「他除了要賺老客戶的錢之外，竟然還要糟蹋老客戶，真是有夠離譜、有夠囂張！」
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