親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
全民搶499吃到飽
Google I/O 2018
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

比周美青還低調？侯友宜太座 「看過的人可以去買樂透」

加州校園槍擊1傷 槍手為14歲少年

499之亂 徐世榮：糟蹋老客戶離譜囂張

2018-05-12 10:29聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中華電信推出499方案，引發499之亂。政大地政系教授徐世榮在臉書批，賺老客戶的錢、還要糟蹋老客戶！

他說，他為什麼要選擇中華電信？這是因為中華電信過往是國營事業，擁有其壟斷權能，它的服務據點及電信傳播能力因此也最強，這讓其他業者幾乎是難望項背。也就是中華電信現今表面上雖然民營化了，但依舊是具備實質的壟斷能力，它仍然是老大哥，這使得包括他在內的許多消費者幾乎是沒有別的選擇。

徐世榮說，試問，當我們去中華電信申辦門號及其他服務，當它拿出所謂的「合約」時，我們有談判的權力嗎？我們不是只能選擇接受嗎？這豈能用買衣服來相提並論？

徐世榮表示，很遺憾地，中華電信長久以來都是把老客戶當成肥羊，一樣的電信服務，忠實的老客戶竟然反而是繳納更為高額的電信費用，這是什麼邏輯？公平嗎？一般店家對於老客戶不是都儘可能的予以優惠嗎？中華電信則是反其道而行。更讓人氣結的，中華電信董事長鄭優竟然還講這些話，講白了，其意思就是說，「我就是老大，不然你要怎麼樣？」鄭優並沒有因為國家付給予了中華電信壟斷權能而要對老客戶或一般消費者提出更為公平的優惠方案，「他除了要賺老客戶的錢之外，竟然還要糟蹋老客戶，真是有夠離譜、有夠囂張！」

中華電信門市昨天持續湧入大批申辦「四九九元吃到飽方案」的排隊人潮。記者鄭清元／攝...
中華電信門市昨天持續湧入大批申辦「四九九元吃到飽方案」的排隊人潮。記者鄭清元／攝影
分享

徐世榮政大
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

洪孟楷：如果499仍賺錢 過往1399是何等暴利？

2018-05-12 07:38

就是要499！ 瘋狂民眾以肉身擋中華電信門市關門

2018-05-11 23:33

499如周年慶？ 鄭優「買衣服」論惹怒老客戶

2018-05-12 00:30

全民瘋搶499…中華電不延期 3措施加速辦理

2018-05-12 00:32

觀點／「499之亂」，你到底賺了什麼？

2018-05-11 19:39

中華電董座回應499之亂 網友整理三大問

2018-05-11 17:03

499吃到飽大軍壓境 通訊行還有這幾招

2018-05-12 10:00

衛生紙之亂翻版？ 公平會：查無聯合行為

2018-05-12 00:51

看問題／吃到飽小確幸？ 電信業者這麼盤算…

2018-05-12 00:45

中華電員工累爆！有人忙到凌晨 勞檢開罰

2018-05-12 00:41

499之亂破壞價格…5G資費 消費者會埋單？

2018-05-12 00:37

499之亂號碼牌處理不完 員工：想檢舉超時都沒時間

2018-05-11 23:01

中華電信499吃到飽今晚繼續戰 解約得精打細算

2018-05-11 20:45

499吃到飽應接不暇 中華電週末加開門市

2018-05-11 20:33

中華電499之亂 南投縣魚池鄉最少人

2018-05-11 20:06

499吃到飽熱潮 鄭優：不願價格戰影響5G

2018-05-11 19:52

中華電信499之亂 新北消保官：罔顧老客戶

2018-05-11 19:25

中華電信台南兩處超時工作 稱人太多沒辦法

2018-05-11 19:21

抓到了！桃市府突襲勞檢中華電門市 發現超時要罰

2018-05-11 19:11

499操翻中華電信門市人員 新北勞檢卻空手而回

2018-05-11 17:49

499之亂 高市勞工局查中華電4員工違法超時工作

2018-05-11 17:45

499引老客戶怨 鄭優比喻買衣：一周後打8折能要求退錢？

2018-05-11 17:35

499排隊有解？ 先拿號碼牌再去上班

2018-05-11 17:08

499之亂新策略：中途拿號碼牌 晚間鐵門拉下前報到

2018-05-11 16:50

3大措施加速申辦 中華電信：499吃到飽限時不延長

2018-05-11 16:24

民眾瘋搶 中華電：499方案絕對不會延長

2018-05-11 15:44

499之亂 中華電向用戶致歉：不延長促銷、將採3措施

2018-05-11 15:37

中華電信董事長鄭優：499反應超乎預期很多

2018-05-11 15:29

499吃到飽申辦忙到翻 桃市府突襲勞檢

2018-05-11 15:24

搶到499方案 他的iPhone維修保險被解約

2018-05-11 15:16

499之亂董座開記者會 先送媒體康乃馨

2018-05-11 15:09

直播／中華電信499之亂 董座鄭優15時上陣說分明

2018-05-11 14:57

亞太限量499雙飽送Apple Watch 秒殺！

2018-05-11 14:18

499吃到飽限時倒數5天 台灣大哥大宣布優惠再加碼

2018-05-11 13:51

電信499促銷員工過勞？勞動局勞檢電信業者

2018-05-11 13:49

擔心辦不到499？別怕！4G高資費回不去了

2018-05-11 12:49

中華電信居然這樣阻擋申辦499？ 民眾爆怒了

2018-05-11 12:28

電信499之亂 員工結帳到手軟兩千元紙鈔「碎屍萬段」

2018-05-11 11:26

499之亂！2張照片對比偏鄉與市區的不同

2018-05-11 11:03
看更多

熱門文章

499吃到飽限時倒數5天 台灣大哥大宣布優惠再加碼

2018-05-11 13:51

499之亂 中華電向用戶致歉：不延長促銷、將採3措施

2018-05-11 15:37

就是要499！ 瘋狂民眾以肉身擋中華電信門市關門

2018-05-11 23:33

中華電信居然這樣阻擋申辦499？ 民眾爆怒了

2018-05-11 12:28

直播／中華電信499之亂 董座鄭優15時上陣說分明

2018-05-11 14:57

中華電董座回應499之亂 網友整理三大問

2018-05-11 17:03

電信499之亂 員工結帳到手軟兩千元紙鈔「碎屍萬段」

2018-05-11 11:26

從499吃到飽看職場啟示 作家：死守公司的都是庸才

2018-05-11 10:48

499之亂！2張照片對比偏鄉與市區的不同

2018-05-11 11:03

觀點／「499之亂」，你到底賺了什麼？

2018-05-11 19:39

中華電信499吃到飽今晚繼續戰 解約得精打細算

2018-05-11 20:45

擔心辦不到499？別怕！4G高資費回不去了

2018-05-11 12:49

3大措施加速申辦 中華電信：499吃到飽限時不延長

2018-05-11 16:24

經濟解析／掀499之亂 電信公司要賺這三個

2018-05-11 14:27

XD！還在用這些網路用語？ 那你真的老了

2018-05-11 14:34

搶到499方案 他的iPhone維修保險被解約

2018-05-11 15:16

499吃到飽應接不暇 中華電週末加開門市

2018-05-11 20:33

亞太限量499雙飽送Apple Watch 秒殺！

2018-05-11 14:18

抓到了！桃市府突襲勞檢中華電門市 發現超時要罰

2018-05-11 19:11

電信499之亂 NCC說話了

2018-05-11 14:53

洪孟楷：如果499仍賺錢 過往1399是何等暴利？

2018-05-12 07:38

台灣大、遠傳今天加開499元 資費可綁30個月

2018-05-11 18:39

499之亂新策略：中途拿號碼牌 晚間鐵門拉下前報到

2018-05-11 16:50

499引老客戶怨 鄭優比喻買衣：一周後打8折能要求退錢？

2018-05-11 17:35

499操翻中華電信門市人員 新北勞檢卻空手而回

2018-05-11 17:49

全民瘋搶499…中華電不延期 3措施加速辦理

2018-05-12 00:32

499排隊有解？ 先拿號碼牌再去上班

2018-05-11 17:08

電信三雄為何祭流血價搶客？4疑點看穿499之亂

2018-05-11 10:47

中華電信董事長鄭優：499反應超乎預期很多

2018-05-11 15:29

看問題／吃到飽小確幸？ 電信業者這麼盤算…

2018-05-12 00:45

499如周年慶？ 鄭優「買衣服」論惹怒老客戶

2018-05-12 00:30

中華電信499之亂 新北消保官：罔顧老客戶

2018-05-11 19:25

499之亂號碼牌處理不完 員工：想檢舉超時都沒時間

2018-05-11 23:01

中華電499之亂 南投縣魚池鄉最少人

2018-05-11 20:06

中華電信台南兩處超時工作 稱人太多沒辦法

2018-05-11 19:21

499之亂董座開記者會 先送媒體康乃馨

2018-05-11 15:09

電信業引爆499之亂 黃昭順批：政府帶頭亂

2018-05-11 10:33

中華電信499之亂持續燃燒

2018-05-11 10:54

中華電員工累爆！有人忙到凌晨 勞檢開罰

2018-05-12 00:41

499吃到飽熱潮 鄭優：不願價格戰影響5G

2018-05-11 19:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top