親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

拔管案 柯志恩：會議紀錄看到「入管於罪的可怕氛圍」

超夯推薦！8款人氣快煮麵 你吃過了沒？

2018-05-12 08:38聯合報 記者王韶憶╱即時報導

從去年開始，快煮麵市場好熱鬧，愈來愈多品牌甚至藝人加入研發、監製、代言的行列，主打無防腐劑、食用無負擔的特色，還有愈來愈多口味興起，更有品牌聲名遠播到國際，推薦8款人氣快煮麵，今天就來下廚吃吃看！

NO.1 曾拌麵

曾拌麵改良關廟麵的波浪麵體，薄厚各有特色，薄的地方吸附湯汁，厚實之處有嚼勁，以手工日曬工法，自然風乾，麵體更香濃，推出香蔥椒麻、麻油椒香、胡蔴醬香、香辣豆撈四種口味，其中「香蔥椒麻」更被美國知名美食部落客里納許(Hans Lienesch) 評為2016世界前十大方便麵。執行長曾國城說，「花了半年、耗買百萬才研發出來口感、香氣、湯汁到在嘴裡停留的味道，別人超越不了」。

NO.2 KiKi拌麵

為了做出最好吃的乾拌麵，業者反覆試吃過的麵條應該超過100種，最後以「台南手工日曬麵」勝出，特色是做日光浴的手工麵沒有看不懂的添加物，僅以麵粉和水手工製作。先將手工折成扇形的麵體擺放在鏤空的竹篩上，透過天然陽光日曬風乾，每兩小時要翻面一次，口感Q彈，天然好吃。

NO.3 真麵堂

真麵堂的印象來自於代言人修杰楷的「真麵密碼」廣告，以「加料，讓感情更加分」獲得消費者青睞。以創新的快速乾燥工法，鎖住小麥新鮮風味，波浪麵條，厚芯有嚼勁，搭配美味醬料，讓人愛不釋口。

NO.4 阿舍食堂

阿舍食堂算是快煮麵始祖之一，甚至成為許多旅客必買伴手禮，口味多樣化，擁有死忠愛好者。乾麵曾榮登美國電商龍頭Amazon的亞洲麵食排行榜第一名，更成功拓展海外，進入全美最大天然有機食品連鎖超商Whole Foods，成功攻佔美國線上線下龍頭通路。

NO.5 鋒味拌麵

由香港藝人謝霆鋒自創，親自監製的鋒味拌麵，特別推出3款台灣首賣的口味，包含櫻花蝦紅油、麻辣、三杯，強調產品的差異化，醬料主打無防腐劑、焦糖色素、甜味劑、人工調味劑，並採用無添加全豆醬油。其中，櫻花蝦紅油口味、三杯口味則是看準台灣料理特色首度研發。

NO.6 五木肉燥拉麵

榮登愛買近半年最熱銷的冠軍，使用高級粉心麵粉製作而成，麵條不油炸，無添加防腐劑，快煮3分鐘可食用，搭配傳統肉燥，超開胃。

NO.7 金博家蔥蔥回魂麵

世界性美食文化組織法國藍帶美食協會評選出亞洲15款即食辣麵，其中，台灣的金博家蔥蔥回魂麵拿下第2名，以獨家麻辣醬料為特色，搭配經過日曬的關廟麵，慢慢熟成，煮出Q度，灑上真空大蔥，辣油、花椒油及黃金比例醬料，帶來濃香好滋味。

NO.8 真食好麵

全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection首度跨足快煮麵市場，攜手永豐餘生技GREEN & SAFE，開發無添加、真食物料理包的真食好麵系列，首波推出正黑豬肉湯麵、海鮮XO醬拌麵、古法缸釀炸醬麵、麻辣陳醋拌麵4款新品。麵體選用彈牙香甜的日曬關廟麵，再搭配獨家真食物料理包，隨時都能買到好麵，好方便。

藝人舒淇代言的KiKi乾拌麵。圖／愛買提供
藝人舒淇代言的KiKi乾拌麵。圖／愛買提供
分享
阿舍食堂究醬拌麵豆拌老醬。圖／愛買提供
阿舍食堂究醬拌麵豆拌老醬。圖／愛買提供
分享
曾拌麵由藝人曾國城親自研發製作。圖／家樂福提供
曾拌麵由藝人曾國城親自研發製作。圖／家樂福提供
分享
謝霆鋒自創並親自監製的鋒味拌麵，首賣成績佳。圖／HOLA提供
謝霆鋒自創並親自監製的鋒味拌麵，首賣成績佳。圖／HOLA提供
分享
藝人修杰楷代言的真麵堂。圖／家樂福提供
藝人修杰楷代言的真麵堂。圖／家樂福提供
分享
五木肉燥拉麵榮登愛買近半年最熱銷的冠軍。圖／愛買提供
五木肉燥拉麵榮登愛買近半年最熱銷的冠軍。圖／愛買提供
分享
全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection與永豐餘生技GRE...
全家便利商店自有品牌FamilyMart Collection與永豐餘生技GREEN & SAFE，開發真食好麵系列。圖／全家提供
分享
金博家蔥蔥回魂麵，香辣帶勁。圖／HOLA提供
金博家蔥蔥回魂麵，香辣帶勁。圖／HOLA提供
分享

防腐劑櫻花
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

高溫上看33度！吳德榮：下周更熱慎防中暑

2018-05-12 06:59

油價緩漲機制拍板！超過卅元就啟動緩漲 下周一上路

2018-05-12 00:21

演唱會黃牛搶票 業者可拒退票

2018-05-12 00:21

標榜女性抗菌內褲…騙很大？

2018-05-11 23:10

全台首間愛滋照護中心 場地難尋

2018-05-12 00:21

科普好健康／巴金森症外科療法—深腦刺激術

2018-05-12 00:07

午後陽光大 小心臭氧濃度偏高

2018-05-12 05:35

愛滋感染者老無所依 潛藏社區

2018-05-12 00:21

健康你我他／媽媽做飯一輩子 換我下廚孝敬她

2018-05-12 00:17

遠距看診資格放寬 超過5百萬人受惠

2018-05-12 00:13

豬血湯能清肺？戴口罩卡實在

2018-05-12 00:10

參加動健康、摩鐵趴 老來敢說「我愛你」

2018-05-11 23:57

專家建議／快樂心情 比藥物效果好 走入人群 比當宅老有趣

2018-05-11 23:54

長壽是福？ 國人晚年近9年臥病在床

2018-05-11 23:40

補助千萬元 原民會推動公共設施雙語標示

2018-05-11 22:59

長知識 網友分析日人也愛米粉的4個原因

2018-05-11 22:13

阿里山公路邊坡施工管制 預計20日修復完成

2018-05-11 22:08

免費環遊世界108天！和平號遊輪可以「打工換宿」

2018-05-11 21:12

百年身世揭秘！漁翁島燈塔曾是迷彩色

2018-05-11 21:11

澎湖漁翁島燈塔曾是迷彩色 航港局揭密

2018-05-11 20:13

打擊黃牛票 藝文表演票券新制16日上路

2018-05-11 18:42

穿塑腰輕鬆控制腰圍？ 國健署：效果不大

2018-05-11 18:13

成立雲門從不鬆懈 林懷民退休後想盡情耍廢

2018-05-11 17:21

影／不是「壞蛋」 茶焗蛋襲搶攻客味蕾

2018-05-11 17:21

啊！怎麼會這樣 不到55歲就洗腎

2018-05-11 16:24

食物中毒頻傳 醫師提醒飲食安全5要訣

2018-05-11 15:24

丹‧布朗為新作「起源」訪台 講座邀讀者揭人類秘密

2018-05-11 14:22

雲門45年 林懷民4經典舞作回顧

2018-05-11 14:17

亞洲最佳悠閒旅遊目的地 台北市獲大獎

2018-05-11 13:55

雲門新作「關於島嶼」獲英媒4星評價

2018-05-11 13:05

騙很大！標榜女性抗菌內褲 根本不抗菌

2018-05-11 12:48

腸病毒大作戰開始 今年腸病毒輕症疫情上升

2018-05-11 12:47

防黃牛大量搶票牟利 業者可拒絕退換票

2018-05-11 12:05

屢傳違反勞基法 這些醫院評鑑還榮獲優等

2018-05-11 11:54

自動化監督醫院人力是否達標 衛福部擬下半年試運作

2018-05-11 11:54

年度最大獎買了沒？大樂透連18摃 頭獎上看5億

2018-05-11 11:23

化療合併免疫療法 晚期肺癌患尋生機

2018-05-11 11:21

巴拉刈囤積亂象 農委會：農民還是必須要改變

2018-05-11 11:07

油價恐大漲！下周汽柴油估各漲0.8元、0.6元

2018-05-11 10:34
看更多

熱門文章

帶媽吃燒肉慶母親節 卻被親戚質問：怎沒帶上阿嬤

2018-05-11 12:24

47歲男曾是流浪教師 不滿低薪國考16次終上榜

2018-05-11 22:03

拒絕大體化妝師租屋 房東：屍臭味對房子不好

2018-05-11 10:30

長知識 網友分析日人也愛米粉的4個原因

2018-05-11 22:13

微風之夜邁進16年 今夜挑戰破13億

2018-05-11 19:47

屢傳違反勞基法 這些醫院評鑑還榮獲優等

2018-05-11 11:54

宋慧喬、孫藝珍等韓國女星6連穿 這件洋裝曝光率最高

2018-05-11 19:46

要到海外工作嗎？比起高薪這個原因是關鍵

2018-05-11 11:36

又破紀錄！2018微風之夜狂吸13.5億

2018-05-11 21:18

民團：護理師爆肝 每年被A走37億元加班費

2018-05-11 13:46

母親節告白！有女朋友是騙人的… 大學生都對媽媽說哪些謊

2018-05-11 11:58

騙很大！標榜女性抗菌內褲 根本不抗菌

2018-05-11 12:48

【小孟塔羅】母親節將至！今生對母親做什麼 晚年擁有好福報？

2018-05-11 11:44

年度最大獎買了沒？大樂透連18摃 頭獎上看5億

2018-05-11 11:23

孫芸芸多3公斤就嫌身材走鐘 高標準瘦回產前身材

2018-05-11 20:20

母親節將至 一窺讓媽媽秒翻白眼的語錄

2018-05-11 10:38

大樂透第107042期頭獎摃龜

2018-05-11 22:13

啊！怎麼會這樣 不到55歲就洗腎

2018-05-11 16:24

微風之夜今登場 超市推頂級酒款

2018-05-11 11:39

歡慶母親節！伯朗、西雅圖買1送1 玫瑰荔枝貝果登場

2018-05-10 19:21

油價緩漲機制拍板！超過卅元就啟動緩漲 下周一上路

2018-05-12 00:21

油價恐大漲！下周汽柴油估各漲0.8元、0.6元

2018-05-11 10:34

今日星座運勢／天秤 淺黃色開運色 累積情緒易爆發

2018-05-12 00:00

媽媽神叮嚀 「早點回家」登台北101外牆輪播

2018-05-11 14:26

五招挑選綠竹筍 清脆多汁不踩雷

2018-05-11 11:56

連3週可以看！紫色愛情花5月迎盛開 還有粉色小天使

2018-05-11 23:04

高溫上看33度！吳德榮：下周更熱慎防中暑

2018-05-12 06:59

貿然禁用巴拉刈缺配套 農民大量囤積轉為地下經濟

2018-05-11 10:10

亞洲最佳悠閒旅遊目的地 台北市獲大獎

2018-05-11 13:55

愛滋感染者老無所依 潛藏社區

2018-05-12 00:21

影／勞工遭鹽酸傷眼 慣老闆不給薪要他滾

2018-05-11 11:21

免費環遊世界108天！和平號遊輪可以「打工換宿」

2018-05-11 21:12

丹‧布朗為新作「起源」訪台 講座邀讀者揭人類秘密

2018-05-11 14:22

演唱會黃牛搶票 業者可拒退票

2018-05-12 00:21

食物中毒頻傳 醫師提醒飲食安全5要訣

2018-05-11 15:24

資生堂心機粉餅升級版好厲害 讓人想重回粉餅懷抱

2018-05-11 12:50

巴拉刈囤積亂象 農委會：農民還是必須要改變

2018-05-11 11:07

影／不是「壞蛋」 茶焗蛋襲搶攻客味蕾

2018-05-11 17:21

百年身世揭秘！漁翁島燈塔曾是迷彩色

2018-05-11 21:11

成立雲門從不鬆懈 林懷民退休後想盡情耍廢

2018-05-11 17:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top