超夯推薦！8款人氣快煮麵 你吃過了沒？

2018-05-12 08:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



從去年開始，快煮麵市場好熱鬧，愈來愈多品牌甚至藝人加入研發、監製、代言的行列，主打無防腐劑、食用無負擔的特色，還有愈來愈多口味興起，更有品牌聲名遠播到國際，推薦8款人氣快煮麵，今天就來下廚吃吃看！

NO.1 曾拌麵

曾拌麵改良關廟麵的波浪麵體，薄厚各有特色，薄的地方吸附湯汁，厚實之處有嚼勁，以手工日曬工法，自然風乾，麵體更香濃，推出香蔥椒麻、麻油椒香、胡蔴醬香、香辣豆撈四種口味，其中「香蔥椒麻」更被美國知名美食部落客里納許(Hans Lienesch) 評為2016世界前十大方便麵。執行長曾國城說，「花了半年、耗買百萬才研發出來口感、香氣、湯汁到在嘴裡停留的味道，別人超越不了」。

NO.2 KiKi拌麵

為了做出最好吃的乾拌麵，業者反覆試吃過的麵條應該超過100種，最後以「台南手工日曬麵」勝出，特色是做日光浴的手工麵沒有看不懂的添加物，僅以麵粉和水手工製作。先將手工折成扇形的麵體擺放在鏤空的竹篩上，透過天然陽光日曬風乾，每兩小時要翻面一次，口感Q彈，天然好吃。

NO.3 真麵堂

真麵堂的印象來自於代言人修杰楷的「真麵密碼」廣告，以「加料，讓感情更加分」獲得消費者青睞。以創新的快速乾燥工法，鎖住小麥新鮮風味，波浪麵條，厚芯有嚼勁，搭配美味醬料，讓人愛不釋口。

NO.4 阿舍食堂

阿舍食堂算是快煮麵始祖之一，甚至成為許多旅客必買伴手禮，口味多樣化，擁有死忠愛好者。乾麵曾榮登美國電商龍頭Amazon的亞洲麵食排行榜第一名，更成功拓展海外，進入全美最大天然有機食品連鎖超商Whole Foods，成功攻佔美國線上線下龍頭通路。

NO.5 鋒味拌麵

由香港藝人謝霆鋒自創，親自監製的鋒味拌麵，特別推出3款台灣首賣的口味，包含櫻花蝦紅油、麻辣、三杯，強調產品的差異化，醬料主打無防腐劑、焦糖色素、甜味劑、人工調味劑，並採用無添加全豆醬油。其中，櫻花蝦紅油口味、三杯口味則是看準台灣料理特色首度研發。

NO.6 五木肉燥拉麵

榮登愛買近半年最熱銷的冠軍，使用高級粉心麵粉製作而成，麵條不油炸，無添加防腐劑，快煮3分鐘可食用，搭配傳統肉燥，超開胃。

NO.7 金博家蔥蔥回魂麵

世界性美食文化組織法國藍帶美食協會評選出亞洲15款即食辣麵，其中，台灣的金博家蔥蔥回魂麵拿下第2名，以獨家麻辣醬料為特色，搭配經過日曬的關廟麵，慢慢熟成，煮出Q度，灑上真空大蔥，辣油、花椒油及黃金比例醬料，帶來濃香好滋味。

NO.8 真食好麵