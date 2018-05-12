高溫上看33度！吳德榮：下周更熱慎防中暑

2018-05-12 06:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天氣溫續升；各地天氣晴朗、午後雲量增多；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。中午前後紫外線大多為危險級及過量級，應注意防曬。北部氣溫約在22至33度、中部23至33度、南部24至32度、東部21至30度。

他表示，明天至下周五台灣持續受到暖氣團的籠罩，氣溫逐漸升高，各地天氣為晴午後多雲，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，視不穩定度的程度，有時也有擴展至鄰近平地的機率。明天至下周三西半部高溫持續在34、35度；下周四、下周五更會升至35、36度左右；已炎熱如盛夏，要注意防曬，也要多喝水、防中暑。

至於下一波鋒面什麼時候南下影響台灣？他說，由於模式模擬8、9天後，已達預報的極限，準確度大幅下降；而且世界各主要國家的預報模式，模擬的結果也不太一致。既然梅雨季還有那麼長，以今天電腦模擬的科技，是沒有能力為整個梅雨季下定論，所以耐心觀察才是上策。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨；午後各地山區有局部短暫雷陣雨，周日至下周五各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫陣雨；周日水氣較少，西半部的午後雷雨侷限在山區，下周一至下周五水氣增多，午後雷雨將從山區擴展至平地，局部山區有較大雨勢發生的機率；氣溫上，南風再起，白天漸趨悶熱，西半部高溫約32到34度，甚至上看35度左右，東半部則在29到31度，紫外線指數再度達到過量級以上，請大家注意防曬及補充水分。