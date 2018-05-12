今天氣舒適 適合出遊

2018-05-12 05:35 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



昨天各地為多雲到晴的天氣，氣象局指出，今天天氣跟昨天類似，各地高溫約在31、32度左右，中午前後小心紫外線，注意防曬。

氣象局指出，今天水氣不多，白天各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面的東半部有零星短暫陣雨，午後各地山區則有機會出現局部短暫雷陣雨，局部山區可能雨勢比較大，山區附近活動請注意天氣的變化。