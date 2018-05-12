親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

今天氣舒適 適合出遊

2018-05-12 05:35聯合報 記者董俞佳╱即時報導

昨天各地為多雲到晴的天氣，氣象局指出，今天天氣跟昨天類似，各地高溫約在31、32度左右，中午前後小心紫外線，注意防曬。

氣象局指出，今天水氣不多，白天各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面的東半部有零星短暫陣雨，午後各地山區則有機會出現局部短暫雷陣雨，局部山區可能雨勢比較大，山區附近活動請注意天氣的變化。

溫度方面，清晨各地低溫約22、23度，白天高溫西半部約31、32度，東半部約29、30度左右，中午前後紫外線指數容易達到過量級和危險級，請注意防曬及補充水分。

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局
分享

紫外線氣象局
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

油價緩漲機制拍板 下周一上路

2018-05-12 00:21

愛滋感染者老無所依 潛藏社區

2018-05-12 00:21

全台首間愛滋照護中心 場地難尋

2018-05-12 00:21

演唱會黃牛搶票 業者可拒退票

2018-05-12 00:21

健康你我他／媽媽做飯一輩子 換我下廚孝敬她

2018-05-12 00:17

遠距看診資格放寬 超過5百萬人受惠

2018-05-12 00:13

豬血湯能清肺？戴口罩卡實在

2018-05-12 00:10

科普好健康／巴金森症外科療法—深腦刺激術

2018-05-12 00:07

標榜女性抗菌內褲…騙很大？

2018-05-11 23:10

參加動健康、摩鐵趴 老來敢說「我愛你」

2018-05-11 23:57

專家建議／快樂心情 比藥物效果好 走入人群 比當宅老有趣

2018-05-11 23:54

長壽是福？ 國人晚年近9年臥病在床

2018-05-11 23:40

補助千萬元 原民會推動公共設施雙語標示

2018-05-11 22:59

長知識 網友分析日人也愛米粉的4個原因

2018-05-11 22:13

阿里山公路邊坡施工管制 預計20日修復完成

2018-05-11 22:08

免費環遊世界108天！和平號遊輪可以「打工換宿」

2018-05-11 21:12

澎湖漁翁島燈塔曾是迷彩色 航港局揭密

2018-05-11 20:13

打擊黃牛票 藝文表演票券新制16日上路

2018-05-11 18:42

穿塑腰輕鬆控制腰圍？ 國健署：效果不大

2018-05-11 18:13

成立雲門從不鬆懈 林懷民退休後想盡情耍廢

2018-05-11 17:21

影／不是「壞蛋」 茶焗蛋襲搶攻客味蕾

2018-05-11 17:21

啊！怎麼會這樣 不到55歲就洗腎

2018-05-11 16:24

食物中毒頻傳 醫師提醒飲食安全5要訣

2018-05-11 15:24

丹‧布朗為新作「起源」訪台 講座邀讀者揭人類秘密

2018-05-11 14:22

雲門45年 林懷民4經典舞作回顧

2018-05-11 14:17

亞洲最佳悠閒旅遊目的地 台北市獲大獎

2018-05-11 13:55

雲門新作「關於島嶼」獲英媒4星評價

2018-05-11 13:05

騙很大！標榜女性抗菌內褲 根本不抗菌

2018-05-11 12:48

腸病毒大作戰開始 今年腸病毒輕症疫情上升

2018-05-11 12:47

防黃牛大量搶票牟利 業者可拒絕退換票

2018-05-11 12:05

屢傳違反勞基法 這些醫院評鑑還榮獲優等

2018-05-11 11:54

自動化監督醫院人力是否達標 衛福部擬下半年試運作

2018-05-11 11:54

年度最大獎買了沒？大樂透連18摃 頭獎上看5億

2018-05-11 11:23

化療合併免疫療法 晚期肺癌患尋生機

2018-05-11 11:21

巴拉刈囤積亂象 農委會：農民還是必須要改變

2018-05-11 11:07

油價恐大漲！下周汽柴油估各漲0.8元、0.6元

2018-05-11 10:34

拒絕大體化妝師租屋 房東：屍臭味對房子不好

2018-05-11 10:30

貿然禁用巴拉刈缺配套 農民大量囤積轉為地下經濟

2018-05-11 10:10

省油妙招「攏係假」…油價一路飆 省錢不能錯

2018-05-11 09:00
看更多

熱門文章

帶媽吃燒肉慶母親節 卻被親戚質問：怎沒帶上阿嬤

2018-05-11 12:24

拒絕大體化妝師租屋 房東：屍臭味對房子不好

2018-05-11 10:30

47歲男曾是流浪教師 不滿低薪國考16次終上榜

2018-05-11 22:03

省油妙招「攏係假」…油價一路飆 省錢不能錯

2018-05-11 09:00

炎熱如盛夏！吳德榮：下周更可能出現36度高溫

2018-05-11 06:49

梅雨會來嗎？ 彭啟明：目前仍沒有影子

2018-05-11 08:17

微風之夜邁進16年 今夜挑戰破13億

2018-05-11 19:47

長知識 網友分析日人也愛米粉的4個原因

2018-05-11 22:13

要到海外工作嗎？比起高薪這個原因是關鍵

2018-05-11 11:36

屢傳違反勞基法 這些醫院評鑑還榮獲優等

2018-05-11 11:54

民團：護理師爆肝 每年被A走37億元加班費

2018-05-11 13:46

宋慧喬、孫藝珍等韓國女星6連穿 這件洋裝曝光率最高

2018-05-11 19:46

年度最大獎買了沒？大樂透連18摃 頭獎上看5億

2018-05-11 11:23

母親節告白！有女朋友是騙人的… 大學生都對媽媽說哪些謊

2018-05-11 11:58

騙很大！標榜女性抗菌內褲 根本不抗菌

2018-05-11 12:48

又破紀錄！ 2018微風之夜狂吸13.5億

2018-05-11 21:18

【小孟塔羅】母親節將至！今生對母親做什麼 晚年擁有好福報？

2018-05-11 11:44

孫芸芸多3公斤就嫌身材走鐘 高標準瘦回產前身材

2018-05-11 20:20

母親節將至 一窺讓媽媽秒翻白眼的語錄

2018-05-11 10:38

大樂透第107042期頭獎摃龜

2018-05-11 22:13

微風之夜今登場 超市推頂級酒款

2018-05-11 11:39

啊！怎麼會這樣 不到55歲就洗腎

2018-05-11 16:24

歡慶母親節！伯朗、西雅圖買1送1 玫瑰荔枝貝果登場

2018-05-10 19:21

油價恐大漲！下周汽柴油估各漲0.8元、0.6元

2018-05-11 10:34

五招挑選綠竹筍 清脆多汁不踩雷

2018-05-11 11:56

媽媽神叮嚀 「早點回家」登台北101外牆輪播

2018-05-11 14:26

亞洲最佳悠閒旅遊目的地 台北市獲大獎

2018-05-11 13:55

貿然禁用巴拉刈缺配套 農民大量囤積轉為地下經濟

2018-05-11 10:10

免費環遊世界108天！和平號遊輪可以「打工換宿」

2018-05-11 21:12

丹‧布朗為新作「起源」訪台 講座邀讀者揭人類秘密

2018-05-11 14:22

影／勞工遭鹽酸傷眼 慣老闆不給薪要他滾

2018-05-11 11:21

食物中毒頻傳 醫師提醒飲食安全5要訣

2018-05-11 15:24

資生堂心機粉餅升級版好厲害 讓人想重回粉餅懷抱

2018-05-11 12:50

連3週可以看！紫色愛情花5月迎盛開　還有粉色小天使

2018-05-11 23:04

巴拉刈囤積亂象 農委會：農民還是必須要改變

2018-05-11 11:07

影／不是「壞蛋」 茶焗蛋襲搶攻客味蕾

2018-05-11 17:21

今日星座運勢／天秤 淺黃色開運色 累積情緒易爆發

2018-05-12 00:00

成立雲門從不鬆懈 林懷民退休後想盡情耍廢

2018-05-11 17:21

化療合併免疫療法 晚期肺癌患尋生機

2018-05-11 11:21

百年身世揭秘！漁翁島燈塔曾是迷彩色

2018-05-11 21:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top