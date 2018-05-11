補助千萬元 原民會推動公共設施雙語標示

2018-05-11 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



原住民族委員會核定原住民族鄉(鎮、市、區)公所辦理「107年度原住民族地方通行語及傳統名稱標示補助計畫」，全面推動原住民族地區機關、山川、古蹟、部落、街道及公共設施族語標示，營造原住民族語言友善環境。

原民會指出，目前核定補助推動雙語標示的公所有桃園市復興區公所等16個(鎮、市、區)公所，計補助1014萬元3100元，標示項目包括機關辦公場所內、外部標示牌、公共服務場所標示牌等，以族語及中文對照方式雙語標示，文字以原民會與教育部共同訂定之「原住民族語言書寫系統」為之，標示之族語以原民會公告該地區之地方通行語為主，轄內具二種以上地方通行語應同時標示。

另外，針對原住民族地區之山川、古蹟、部落、街道及公共設施，原民會亦積極協助各該管理機關將相關中文名稱轉譯成地方通行語。

原民會主委夷將拔路兒指出，推動標示雙語化，是落實原住民族語言發展法第16條原住民族地區之行政機關、學校及公共設施等設置地方通行語及傳統名稱標示之規定。此外，也藉此提升族群意識，延續原住民族語言的主體性，促進語言保存與發展，進一步提高族群語言能見度，擴展族語使用機會及場域，同時彰顯原住民族語言的國家語言地位。