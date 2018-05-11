長知識 網友分析日人也愛米粉的4個原因

2018-05-11 22:13 聯合新聞網 綜合報導



網友在批踢踢上從歷史、民族性、飲食習慣、製作過程，4個面向進行分析為何日本人會喜愛米粉。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

米粉是不少台灣民眾心中的國民美食，而在許多日本人眼中，米粉也佔有重要的地位，根據日本電視調查，近畿地區一天可以賣到850包米粉，是日本全國之冠，而為何日本人喜歡吃米粉呢？有網友就歷史、民族性、飲食習慣、製作過程，4個面向進行分析。

一名在日本的網友於批踢踢發文，本來想趁著日本室友出門時，想偷看對方是否私藏一些好片，結果卻看到一包統一肉燥米粉，因為實在太好奇，他忍不住PO文詢問大家，有沒有日本人吃台灣米粉的八卦？不料，這篇文章竟然釣出「米粉王」出面回答，分別從4個角度分析，為何台灣米粉會受到日本人青睞。第一，其實日本人自己就有生產米粉，創立於1950年的日本「健民食品」（ケンミン食品）公司，就是一家以生產米粉為主業的公司，健民食品在日本已經變成是銷售米粉的代表，目前的市占甚至高達7成以上。

第二點，其實日本人本來就有吃台灣米粉，健民食品之所以擁有高市佔率，其中一項因素是因其身為日本第一家製造米粉的公司，在那之前，日本人沒有在吃米粉，而創辦這家公司的高村健民，其實是在二戰後才歸化日本的台灣人。當年他離開台灣後，很想念台灣的家鄉味，再加上身旁一起撤回去的日本朋友一直起鬨，他才決定創業，把台灣味帶進日本，開始賣米粉了。

第三點，日本人的飲食習慣缺米不可，不管是吃生魚片、牛排、煎餃、拉麵都可以配白飯，不吃白飯就好像沒吃這餐一樣。然而，這麼愛吃白米的日人，卻沒想到白米其實也可以做成麵來吃，所以當高村健民引入米粉後，很快就擄獲了日人的芳心。

最後從製作過程分析，一般來說，米粉的製作過程有分兩種，一種是「水粉-水煮式」，一種是「炊粉-蒸炊式」。水煮式是比較早期的作法，會在把白米糰壓出成絲以後，直接擠進熱水中煮過再風乾，因為水份較多，所以也比較滑溜一點，麵體較粗，現在這種製程主要是在彰化跟埔里。另一種蒸炊式，是比較後來的作法。蒸炊式跟水煮式作法大同小異，最大的差別就是當白米糰輾成絲以後，蒸炊式不用水煮，是放進鐵蒸籠，蒸完再風乾，特點是麵條比較細，製作過程也相對省時，麵條比較細，吃起來比較Q跟紮實，也是台灣一般最常見的新竹米粉作法。

然而兩種製作的分界點就是二戰後，高村健民帶去日本的是水煮式米粉，日本人沒吃過的米粉是蒸炊式的。因此日人到台灣遊玩時或買伴手禮時，多半都會試試這種沒吃過的口味，如果在IG上搜尋「統一米粉」，還會發現幾個日本文青打卡。文章一出，很快引起網友留言討論，因為內容精闢讓許多網友讚嘆「長知識」，網友回應「你家是不是在新竹」、「你哪間大學米粉系說一下」、「米粉中的霸主...還是米粉阿」！