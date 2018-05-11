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雙贏彩第107017期開獎

2018-05-11 22:11中央社 台北11日電

雙贏彩第107017期今晚開獎，中獎號碼為15、07、01、21、17、22、16、10、08、13、19、09。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩
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