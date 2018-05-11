校務會議改議程？ 台大自主聯盟：師生勿延宕問題解決

2018-05-11 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣大學校長遴選委員會今年1月5日遴選出管中閔為校長當選人，但教部上月27日駁回人事案，並在5月4日發公文給台大，台大明天將召開臨時校務會議討論，台大學生會今天也蒐集連署並擬在明天提出「增加校務會議學生代表、校長遴選委員會應增設學生代表、意見表達區應常態設立」等訴求。

對此，台大自主行動聯盟今天表示，對於學生會訴求之增加校務會議及遴選委員會中學生代表、維護學生權益，都是整個高教體系與自主聯盟的核心目標，但仍要重申，現階段最重要的不該是討論下一次的遴選規則，而是要求教育部依法聘任此次遴選出來的校長當選人。

另外，明日校務會議，在沒有充分的學生共識或蒐集共識的程序過程之下，學生會議案之內容，可能難以判斷如何決定才符合整個台大利益，屆時產生分歧，不僅會使校務會議進展及效率有所影響，當校務會議代表結束會議，更可能造成部分學生誤以為是校方、老師壓迫學生權益，進而產生校內師生之間的撕裂與對立，使台大持續的空轉與內耗，這些相信都是全體師生，包括學生會不樂見的。

因此，自主聯盟呼籲，唯有在遵循「校園自主、捍衛法治」的狀況下，教育部「依法行政」聘任新校長當選人，才能盡快弭平校內不同聲音的拉扯，屆時研議新一任校長當選人之遴選辦法也才能和平且有效率地討論，台大師生切勿在台大最危急的時刻模糊焦點，反而延宕了問題解決的緊迫性。