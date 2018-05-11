打擊黃牛票 藝文表演票券新制16日上路

2018-05-11 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



基於近年黃牛票層出不窮，藝文表演票券的消費糾紛增多，文化部日前修訂「藝文表演票券定型化契約應記載事項」的退換票機制，將於5月16日公告施行。文化部表示，舊制只有一種退換票機制，新制增為4種退換票機制，包括原方案加上3種新方案，讓活動主辦單位可以衡量藝文表演的性質，從中選擇1項適合的方案，於售票時預先告知消費者。

原訂「藝文表演票券定型化契約應記載事項」只有一種退換票方案，退換票截止時限為演出前10日，手續費上限為票面價的10%。新制保留了原本的規定作為方案1，另外新增3種不同退換票時限和手續費的方案，包括方案2的購票後3日內可退換票，手續費上限為票面價5%；方案3的退換票截止時限為演出前20日，手續費上限為票面價10%；方案4則採級距式退換票，若退換票時間在開演的31日以前，手續費上限為票面價10%，開演前11日至30日收取手續費上限為30%，開演前3日至10日收取手續費上限為50%。

新制的退換票方案除了增加選擇彈性外，還訂有兩項配套措施。如果造成退換票的責任並不歸屬於消費者，例如主辦單位取消演出、颱風天停班停課，或是消費者於演出前發生不可抗力的重大變故等，主辦單位不得收取退換票的手續費。此外，若主辦單位發現購票者是為了轉賣票券以賺取價差，可以不提供退換票服務。

由於退換票機制涉及企業經營者和消費者的重要權益，文化部去年起陸續邀集流行音樂業者、表演藝術業者、售票平台業者、專家學者、行政院消保處及消基會等單位，召開多次會議研商，聽取各方的建議。文化部期望透過退換票機制的修訂，逐步導引商業模式的改變，讓熱門場次的餘票可以及早釋出，減少囤票及惡意掃票的現象，保障真正喜愛藝文表演的消費者，能夠以合理票價欣賞表演。