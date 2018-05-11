518國際博物館日 南北故宮等場館免費入場

2018-05-11 22:07 中央社 台北11日電



每年5月18日是國際博物館日，呼應國際博物館協會（ICOM）2018年主題「超連結博物館：新方法、新公眾」，文化部以「多元友善平權－拓展新公眾，親近博物館」為題，串連72家博物館響應。

在今天的宣告記者會上，中華民國博物館學會理事長、國美館館長蕭宗煌說明，國際博物館日自1977年起訂定至今，1992年起開始設有主題，「藉此讓大家開始回想博物館的社會責任，也思考博物館的存在還能為社會做些什麼。」

文化部長鄭麗君致詞時也表示，博物館如何呈現自身的存在樣貌，本身就是一種文化觀點，也是一個社會如何看待文明、反省自身的觀察角度。她分享，像是法國的布朗利博物館，就是透過展出歐洲以外的原始藝術表達「去歐洲中心」的觀點。

鄭麗君期許，博物館日的舉辦，應該不只是優惠、免費參觀，「也要藉此思考博物館在當代的意義與功能。」

鄭麗君說，今年台灣以「多元友善平權－拓展新公眾，親近博物館」為主題呼應國際博物館日，其實正是文化部致力推廣文化平權的展現，透過資源的整合與挹注，目前已提供像是讓視障朋友用觸覺欣賞藝術作品、以多語言導覽服務新住民朋友的服務。

此外，文化部也與教育部合作，推動學生族群的文化體驗教育，設計專屬的導覽；另有文化資源司正推動的「台灣行卷」計畫，期望未來能讓民眾能拿著手機裝置瀏覽各地文物。

今年共有全台72家博物館及地方文化館共同串連響應國際博物館日，各館在5月接連推出各項優惠措施及活動，其中包括南、北故宮與台博館、台東史前文化博物館、台中自然科學博物館（收費特展除外），都將在5月18日提供免門票入館優惠。更多活動詳情及訊息可上518國際博物館日活動網頁、臉書粉絲團查詢。