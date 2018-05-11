丹布朗預告台北行 PO照洩19歲曾訪台

2018-05-11 22:06 中央社 台北11日電



美國暢銷書作家丹布朗臉書最新貼文上傳台北中正紀念堂的照片，預告他本月即將訪台。他5月26日在台北有場演講。

53歲的丹布朗（Dan Brown）臉書於台北時間昨天貼出中正紀念堂建築主體照片，寫道：「我在1983年拍的這張照片，位在世界何處？」引起不少讀者回應。

丹布朗將隨「起源」亞洲語文版問世，安排訪問亞洲，其中一站便是台北。時報出版表示，丹布朗睽違5年新作「起源」上市兩天，奪下誠品、博客來、金石堂等書店排行榜冠軍。

時報出版表示，丹布朗臉書上傳的中正紀念堂照片，是他19歲時訪台所拍。他在那之後不久，前往西班牙交換學生一年，而西班牙是「起源」書中背景舞台。

時報出版董事長趙政岷說，丹布朗的小說故事發生地，有掀起觀光風潮的作用。以「達文西密碼」為例，在台灣掀起巴黎、倫敦觀光熱潮。

他說，去年法蘭克福書展新書發表會上，很多人都問丹布朗「什麼時候，把故事背景設在我們的城市？」，希望能藉此活絡城市觀光。

「起源」故事自西班牙畢爾包古根漢美術館展開，故事主角羅柏．蘭登接著又去了巴塞隆納和馬德里等城市。這本書探討生命本質，以符號學、科學挑戰人類歷史與未來命運。

「達文西密碼」2004年在台出版，銷售至今近百萬本。

丹布朗5月26日訪台唯一一場演講「起源生命密碼探索」，約600個座位開放售票。