健康出遊 立委籲民眾利用旅遊醫學門診

2018-05-11 22:01 中央社 台北11日電



民進黨立委邱泰源今天表示，民眾旅遊各地要健康，也不要把疾病帶回台灣，這些問題旅遊醫學門診都可以提供民眾建議與診斷，呼籲民眾多加利用。

立法院國際醫療衛生交流促進會會長邱泰源，副會長民進黨立委莊瑞雄、吳焜裕在立法院召開記者會。

邱泰源說，台灣出國人次從民國101年1023萬人次，成長至106年達1565萬人次，較105年成長7.3%，由此可知國際間往來密切頻繁。

他說，安排一趟豐富又安全的旅程，出發前，對本身既有疾病的照護及準備，旅途中傳染病及流行病的預防、如有出現症狀如何解決，以及回國後的門診追蹤等，都屬於旅遊醫學的範圍，旅遊業者是與旅遊民眾最貼近的第一線服務人員，積極參與旅遊醫學相關知識交流學習，是旅遊醫學推展成功重要關鍵。

他說，立法院國際醫療衛生交流促進會本於守護國人身心健康，希望結合立法院及相關單位部門資源，凝聚官方與民間向心力，共同促進台灣在國際間醫療衛生交流、推廣與研究，強化與各國醫療衛生機構及相關學術團體的合作，進而敦促政府改善醫療衛生相關政策，期許讓國人不論何時何地，都能得到更好的身、心、靈的全人照顧。

吳焜裕說，觀光醫學很重要，像是日前的麻疹就是來自境外，讓台灣又發生麻疹疫情。他說，出國觀光就是要健健康康出國、平平安安回家，以確保旅遊品質，也呼籲國人重視旅遊醫學。

衛生福利部疾病管制署長周志浩說，旅遊健康是重要的一件事，快樂出遊、平安回家，說起來簡單，做起來卻不簡單。

他說，2009年開始設立旅遊醫學門診，目前已經有30家，門診醫師對於各國有發生什麼疾病都很了解，可以對民眾作出診斷與建議。

他表示，衛福部下一步就是推動導遊領隊的健康常識，經由訓練與協助，提升旅行社的服務品質，讓導遊領隊在國外無人諮詢的情況下，成為民眾最好的幫手。