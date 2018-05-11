丹‧布朗為新作「起源」訪台 講座邀讀者揭人類秘密

2018-05-11 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



暢銷作家丹‧布朗最新力作「起源」繁體中文版已於5月5日面世，此番作者應時報出版邀請於5月底來台，唯一1場「生命密碼『起源』探索──丹‧布朗訪台新書發表演講會」於5月26日下午在中油國光廳舉行，目前已開放報名。

丹‧布朗將在「《起源》生命密碼探索」這場演講會中，暢談新作「起源」的靈感來源與創作歷程，讀者除了能更了解「起源」書中的故事，也能近距離感受丹‧布朗說故事的魅力與風采。

時報出版社表示，丹‧布朗的著作在全球以56種語言出版，超過2億冊。此次為新書「起源」進行亞洲巡迴宣傳，第3站來到台灣，5月26日是唯一1場與台灣讀者見面的演講會。丹‧布朗也在臉書粉絲團分享繁體中文版的封面，預告他將來台灣。

丹‧布朗的作品《達文西密碼》在台銷售突破100萬冊，時報出版為了遠道而來的丹‧布朗特製限量活動贈品，送給報名參加「《起源》生命密碼探索──丹‧布朗訪台新書發表演講會」的讀者：包含市面無販售的《起源》典藏紀念精裝書、《起源》專屬典藏帆布時尚背書袋1個、《起源》珍藏金屬鐳雕鋁板紀念票券1張，每張有限定的流水編號，獨一無二，屬於每位讀者與丹‧布朗之間的專屬密碼。限量紀念票券售1200元，早鳥優惠900元，僅開放622個名額，今天截止。