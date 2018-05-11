「關於島嶼」獲4星評價 英媒：刺激的觀舞體驗

2018-05-11 13:05 中央社 倫敦11日專電



雲門舞集藝術總監林懷民新作「關於島嶼」9日起一連在倫敦演出4場，獲得英國媒體大幅報導與肯定。 中央社 分享 facebook

雲門舞集新作「關於島嶼」在倫敦演出，獲得英國媒體大幅報導與肯定，泰晤士報、衛報與劇場評論網站等都給予4星高評價。評論指出，這是一場非常刺激的觀舞體驗。

雲門舞集歐洲巡演結束德國與奧地利公演後，9日起在倫敦沙德勒之井劇院（Sadler's Wells）連演4場，「關於島嶼」之後將赴巴黎、里斯本、德勒斯登、艾克斯（Aix-en-Provence）等地演出。

林懷民7日接受英國廣播公司（BBC）節目「今日」（Today）訪問表示，關於島嶼是一封寫給台灣情感交織的情書，雖然題目是福爾摩沙，素材是原住民歌曲、詩句和漢字的投影，但他認為不只是台灣人會對這部作品有共鳴。

林懷民受訪說，關於島嶼在美國、德國表演時，觀眾認為這齣劇不只在講台灣，而是有關追尋快樂、撕裂、對立、暴力等，也相當好奇在脫歐進行式的英國上演，會得到怎樣迴響。

倫敦首場公演結束後，英媒評論陸續出爐，均給予高評價。

「衛報」（The Guardian）舞蹈評論家瑪克蘿（Judith Mackrell）認為，關於島嶼不只是林懷民退休前的告別之作，也是對台灣歷史的回顧，較以往作品更尖銳與衝突，提醒大家福爾摩沙美麗面貌下的黑暗部分，有毀滅性天災，也有人性的暴亂。

londontheatre1.com網站評論家歐馬溫（ChrisOmaweng）指出，舞台上的混亂與失序能引發在場英國觀眾的共鳴，令人想起「疾風世代」（Windrush）醜聞、脫歐等爭議，是一場非常刺激的觀舞體驗。

「泰晤士報」給予關於島嶼4顆星高評價，讚美這部作品顯然是出自編舞大師之手。

舞蹈評論家克倫（Debra Craine）表示，林懷民的作品有一項不變的元素，就是壯麗的布景。在關於島嶼中，漢字堆疊出的山川流水逐漸解構，變成分崩離析的一筆一畫。

舞台接著沈浸在白與灰當中，舞者宛若在最美麗的博物館裝置藝術中舞動。相對於單色調背景，他們的舞衣帶來一抹色彩，音樂背景則是原住民隱約的低吟。

她讚譽，16世紀的葡萄牙人在前往日本途中看見台灣，驚豔喊出「福爾摩沙」，觀看這齣傑出的劇目時，觀眾能體會當年葡萄牙人相同的感受。