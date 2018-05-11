成立雲門從不鬆懈 林懷民退休後想盡情耍廢

2018-05-11 17:21 中央社 倫敦10日專電



雲門舞集創辦人林懷民宣布將於明年底退休交棒，他表示，退休後第一件事情就是想盡情耍廢。 聯合報系資料照 分享 facebook 71歲的雲門舞集藝術總監林懷民宣布將於明年底退休交棒。他說，成立雲門舞集後，一路被行程拖著走，退休後第一件事情就是想盡情耍廢，然後自問到底想過什麼樣的生活。

雲門舞集歐洲巡演抵達倫敦，林懷民仍舊行程滿檔。他抽空接受中央社記者訪問時笑說，先前在德國、奧地利表演，倫敦是第3站，不算有時差，他現在要調的是「個人時差」。

自從1999年「流浪者之歌」演出以來，雲門舞集今年已是第8度在倫敦沙德勒之井劇院（Sadler’s Wells）登場，9日起連演4場「關於島嶼」。

菸癮極大的林懷民訪問中想要抽菸，對記者說，「來，我帶你到我的秘密基地」，來到了劇院對面的一處小公園。他說，每次到「井裡」（沙德勒之井）演出，都是來這裡休息一下。

倫敦這週天氣晴朗，坐在公園長椅上，看著陽光灑落葉間，似乎觸動了林懷民的感性神經。他先是說起眼前的樹是馬栗，過一陣子會落雪繽紛，又說起馬奎斯的「百年孤寂」，書裡被綁在栗子樹上的老邦迪亞，在葬禮前一晚降起了黃花雨，第二天花瓣多到要掃街開道才能送葬。林懷民笑說，愛死了「百年孤寂」的魔幻寫實，每年都要讀它一次。

他說：「有時候覺得自己太累，就想想馬奎斯。」馬奎斯的太太為了支持丈夫寫書，把能夠當的東西都拿去當，直到最後寫完終於要把原稿寄出時，卻錢不夠。「藝術家就是要這樣工作，他（馬奎斯）沒有想到要出名，這是一種obsession（執念）。」

從「薪傳」、「我的鄉愁，我的歌」、「家族合唱」、「稻禾」，到「關於島嶼」。林懷民說：「有人問我，你的作品為什麼老是在講台灣。我說，英國人就講英國的事，我們當然講我們的事，不講我們的事才是一個不正常的現象。可是我也沒有plan（計劃），這已經是一個obsession。特別這個舞（關於島嶼）完全是一個obsession出來的。」

提到台灣，林懷民又激動起來，說起他日前看到報導，與空汙高度相關的疾病每年要花大筆健保費。他感嘆說，台灣就是有這些災難，一樣的事情幾十年不能解決，不曉得怎麼辦。所以這個舞基本上是在講Formosa and the loss of Formosa。

「關於島嶼」由蔣勳的口白「婆娑之洋，美麗之島」開始，舞台上接著出現關於台灣的詩句投影，舞者就在字影當中狂奔、掙扎、扭打，呈現出島嶼的撕裂，謾罵、對罵、對立、仇恨等。

林懷民說：「楊牧的詩被漂亮地排出來，但接下來就荒腔走板，所有的字句都解體，看不出來什麼是什麼。文字的材料是城鄉地名、河川動物的名字，和台灣有關，但都被拆開來了。」

他說，有觀眾說看到哭，因為一看到埔，就想起埔里，記憶通通被呼喚回來，「這是一個collective memory（集體記憶）」。在國外演出時，外國人雖然看不懂這個，但他們看到更宏觀的，而且也看懂了，這就是為何在德國、倫敦演出時都有人起立鼓掌，久久不歇。

林懷民說，他作為一個23歲才開始學跳舞的人，能走到今天，每一步都是加分。然而他的初衷不是要國際成名，而是希望豐厚台灣的文化生活，所以雲門每年做戶外公演。可是，最令他痛心的事是，台灣有全世界密度最高的劇場，那就是文化中心。可是文化中心是地方二級單位，人事財務被綁死，最恐怖的是，即使拚死，賺錢還是要繳庫，限制文化活動的發展。

林懷民說：「文化中心如果起來了，可以在那裡講白先勇，講吳濁流。不只是表演，任何東西都可以以它為基點發生。但是我們都沒有理它，而是繼續在蓋新房子。」不只是政府，他也很期待立委站出來，修法讓文化中心活過來。

雖然有對台灣文化的滿滿憂心與抱負，林懷民還是說：「我退休以後就是退休，我真的很累很累，我從第一天就很累。」

事情一樣接一樣，讓他幾乎不可能休息。他說，像是「關於島嶼」從2014年就開始製作，且戰且走，而雲門現在的檔期已經談到2021年，「頭腦就好像電腦一樣，要超載當機了」。

至於忙碌中的「小確幸」，林懷民吸口菸說：「現在就是。」

雖然林懷民給人停不下來、閒不下來的印象，但他說其實不是如此，他只是什麼時候該做什麼事，就做什麼事。

他說：「只是還沒有那個時間、那個moment（時刻），可以讓我在家裡耍廢。我退休第一件事情就是耍廢，然後問自己，我到底想過什麼樣的生活。」

林懷民表示，他25歲回台灣，26歲創辦雲門，「然後就是雲門操縱我的一天」，全部都是行程，甚至連有空去個便利商店都很開心。至於怎麼過活，沒有問題，就買很多冷凍水餃！That’s my life.

他說，現在很大的挑戰是在72歲之前回答自己，到底要過怎麼樣的日子。以前編舞、排舞、出國，有個流程，「現在是一輩子最難的」。