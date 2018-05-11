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地裂一瞬間！ 2014年高雄氣爆釀32死 三分鐘回顧事件

高雄氣爆32死一審 現任高市秘書長趙建喬判4年10月

拔管爭議 陳學聖點名這些官員「是否該拔掉？」

2018-05-11 10:08聯合報 記者徐偉真╱即時報導

「拔管」爭議持續，各界仍就管中閔先任獨董，學校才核准的標準爭論；國民黨立委陳學聖今天表示，一樣都是事後同意，行政院根本兩套標準，現在在任的政務官有好幾位都是先上任後學校才同意借調，管中閔不能擔任校長，那些人就可以上任，「這些人是不是也該被拔掉？」

行政院發言人徐國勇日前表示，教師或官員兼任獨董的相關法令在2016年就已經變更，包括台大在內，教師或官員申請兼任公司獨董與薪酬委員會委員，「一定要先核准，才能就任」。

陳學聖今天表示，教育研究人員的兼職和借調，在學術機構內很常見，有時候因為時效性，會先就認識後再同意追認；他指出，現在很多從學校借調的政務官，在學校還沒同意前就出任了，若按照行政院和教育部拔管的道理，這些人還沒經過同意就出任，是不是也該被拔？那他們就任後到學校同意的這段時間所做決策案公文是不是都無效？

陳學聖表示，先上任後學校才同意借調的政務官，包括內政部次長花敬群、衛福部次長何啟功、衛福部次長呂寶靜、科技部次長蘇芳慶、國發會副主委邱俊榮、原民會副主委汪明輝、原能會副主委蔡慧敏、中選會主委陳英鈐；陳學聖說，邱俊榮2017年9月8日就職，但同年10月31日才核准借調。

陳學聖說，請民進黨政府把政治黑手拿開，大家要一律公平，放任政務官「先上車後補票」，管中閔卻不行，他現在只是初步清查，之後絕對會繼續追查，呼籲民進黨政府要有統一標準。

國民黨立委陳學聖。記者徐偉真/攝影
國民黨立委陳學聖。記者徐偉真/攝影
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陳學聖管中閔民進黨
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