梅雨會來嗎？ 彭啟明：目前仍沒有影子

2018-05-11 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天至下周四各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨。記者楊德宜／攝影 分享 facebook

今天清晨比昨天又回升2、3度，各地多在22-24度了，持續緩升當中，中午高溫接近30度，明天起又更回溫，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，過去兩天鋒面過後的東北風讓大家感受到明顯轉涼，轉為很舒適的天氣，預計未來7-10天將轉為偏熱的夏季類型。

這周末開始到下周，預期將是非常典型的夏季天氣，他說，尤其下周開始，中午高溫在台北都會有機會挑戰35度的高溫熱浪天氣，這和過去兩天的反差相當大。雖然梅雨鋒面還沒有來，台灣在習俗上過端午冬衣才能收，不過以目前趨勢，大致上9成以上的冬衣真的可以趁這時間做一整理，夏季衣物也都可全面準備了。而下周等到一炎熱，也將會有午後雷陣雨發展起來，靠山區要多留意。

彭啟明說，下一波的梅雨鋒面是否在月底能接近，目前仍還沒有影子，通常真正梅雨開始前，太平洋高壓的勢力會延伸到台灣以及南海海域，這個高壓阻擋了來自南印度洋經過非洲東岸、印度洋、中南半島的西南水氣輸送。

他指出，如果太平洋高壓的勢力往東邊退出南海，西南水氣輸送帶也就順勢進入南海到台灣附近，此時就是南海季風的開始，也宣告台灣梅雨的開始。這個巧妙一段時間的滯留鋒面，是很特殊的氣候特徵，對每位氣象人員，都代表真正汛期開始，今年到目前還是沒有看到這跡象，或是有點變化，但可信度還不足，也期待能如預期在5月底到6月初前，能真的有系統改變，不然太早進入盛夏，少了梅雨鋒面，雖然好天氣，但不是個好消息。

氣象局表示，今天至下周三各地大多為多雲到晴的天氣，東半部地區有局部短暫陣雨，今天至周日水氣較少，西半部的午後雷雨侷限在山區，下周一至下周三水氣增多，午後雷雨將從山區擴展至平地；南風再起，白天漸趨悶熱，西半部高溫約30到33度，東半部則在27到31度，紫外線指數再度達到過量級以上。