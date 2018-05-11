炎熱如盛夏！吳德榮：下周更可能出現36度高溫

2018-05-11 06:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今晨台灣西半部晴朗，東半部有一些低雲；僅屏東山區有零星少量降雨。今天白天氣溫續升、早晚偏涼；西半部晴朗午後雲量增多，東半部多雲時晴；午後山區有局部短暫陣雨。中午前後西半部紫外線大多為危險級及過量級，注意防曬。北部氣溫約在21至31度、中部22至31度、南部23至31度、東部22至28度。

最新中央氣象局1周地面預測圖顯示，未來1周兩波鋒面，都在華中至日本一帶活動，台灣附近受到暖氣團的籠罩，天氣連兩天回暖，周日起持續更熱。梅雨季有這麼長的空檔，正常嗎？他說，台灣的觀測資料顯示，在5、6月份出現1周以上，晴朗炎熱的天氣是很常見的，只是大眾長久已來，都被貫輸了一些不是很正確的觀念，以為梅雨季應該經常下雨才正常。梅雨季有長的空檔，是否意謂該年梅雨季的總雨量就會比較少？答案是否定的，因為歷史資料證明兩者並無相關。

他表示，明天至下周五台灣持續受到暖氣團的籠罩，氣溫逐漸升高，各地天氣為晴午後多雲，山區午後有對流發展，視不穩定度的變化，有時也有擴展至鄰近平地的機率。明天天氣暖熱，西半部高溫將升至33、34度左右；周日至下周三西半部高溫持續在34、35度；下周四、下周五更會升至36度左右；已炎熱如盛夏，要注意防曬，也要多喝水、防中暑。