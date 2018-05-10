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禁宣揚共產 2008年就違憲! 文化部審陸書恐GG

2018-05-10 23:40聯合報 記者何定照╱即時報導

文化部以「大陸認可辦法」要求大陸授權台灣出版品須送文化部審查許可，法源之一是該辦法第四條稱「宣揚共產主義或從事統戰」等出版品，不得進入台灣。不過根據2008年大法官解釋釋字第 644 號，針對人民團體法中對主張共產主義、分裂國土之團體不許可設立規定是否違憲，大法官早已做出違憲決議，因此「大陸認可辦法」針對共產主義內容不得進入台灣等部分很可能也違憲。

根據大法官釋字第 644 號解釋文，指人民團體法第二條規定：「人民團體之組織與活動，不得主張共產主義，或主張分裂國土。」同法第53條前段關於「申請設立之人民團體有違反第二條……之規定者，不予許可」之規定部分，乃使主管機關於許可設立人民團體以前，得就人民「主張共產主義，或主張分裂國土」之政治上言論之內容而為審查，並作為不予許可設立人民團體之理由，顯已逾越必要之程度，與憲法保障人民結社自由與言論自由之意旨不符，於此範圍內，應自本解釋公布之日起失其效力。

大法官解釋釋字第 644 號

https://www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/p03_01.asp?expno=644

文化部公文。圖／翻攝
文化部公文。圖／翻攝
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大法官文化部
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