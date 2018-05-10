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審查陸書 他指文化部犯了這三個錯誤

2018-05-10 23:40聯合報 記者何定照╱即時報導

文化部五月初寄發多個圖書公、協會公文，指日前辦理中小學生優良課外讀物甄選，發現中有多冊大陸授權出版品未經文化部審查許可就在台發行，要求各會轉知各出版社未經須許可書籍，皆須依「大陸認可辦法」補提申請，否則予行政處分。原名陳穎青的出版人老貓在臉書「老貓出版偵查課」指出，文化部根本錯解條文，侵犯人民的自由出版權，也把自己列進戒嚴時期警總的行列。

文中指出，文化部在54運動99周年的這一天發布的公文，日後將會證明是一場可悲的荒謬劇。

文中說，文化部要求出版大陸書的出版社，要自己花錢送部審查，以前沒送審的現在都要補送。審查的依據是一個名稱長達49字的行政命令：大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入臺灣地區或在臺灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法，第4條說大陸出版品有下列情形者，「不予許可進入臺灣」：一、宣揚共產主義或從事統戰者。二、妨害公共秩序或善良風俗者。三、違反法律強制或禁止規定者。四、凸顯中共標誌者。但因內容需要，不在此限。

老貓認為，不幸的事實是主管機關錯解了條文。根據辦法第一章的定義，當條文指書報雜誌的時候，指的是「出版品」；當條文指電影的時候，指的是影像聲音之「製品」；當條文指錄影節目的時候，指的是「節目帶」或「產品」；當條文指廣電節目的時候，才會說是「聲音或影像」而不說是「節目帶」。

他指出，換句話說，這個辦法處理的對象，是已經印製完成、看得到、摸得著的實體圖書，而不是非實體的「著作財產權」。這裡說要「準用」的標準，乃是財政部的「進口貨物原產地認定標準 」，而這牽涉貨物通關，牽涉財政部在海關徵稅的任務。

老貓指出，如果是著作授權，那就沒有實體物，也就不可能通過海關，因此也跟財政部這個產地認定標準無關。反之既然這個辦法說要依照財政部的產地認定標準，唯一的解釋就是，它規範的是要通關的東西——也就是已經印製完成、看得到、摸得著的實體圖書。

老貓也說，第三個證據是同辦法第二條第六款定義什麼叫「進入台灣地區」：「指大陸地區出版品、電影片、錄影節目、廣播電視節目經攜帶、郵寄、貨運或以其他方式進入台灣地區者。」

他說，注意條文的用詞是「攜帶、郵寄、貨運或以其他方式」，那全是針對實體物的用詞。如果這個辦法規範的包括著作財產權，絕不可能用這樣的措辭。

老貓表示，10年前大法官釋字第644號解釋，就已經認定當時的人民團體法第二條「人民團體之組織與活動，不得主張共產主義，或主張分裂國土」違憲，還引用當年林子儀大法官協同意見書裡的名句：

「憲法保障人民言論自由之真諦即在保障人民可以自由地提出其政治理念或言論，接受言論思想自由市場之檢驗，是否能為大眾所接受，政府並無必要代人民作選擇。是政府如欲防止系爭政治理念或言論對社會可能帶來之弊害，最好的方法並不是禁絕該系爭政治理念或言論，而是要鼓勵更多的言論來治療或避開系爭政治理念或言論可能帶來之弊害。」

他建議文化部長官收回公文，謹守條文意旨，縮限公權行使的範圍，不要把自己打造成警總的形象了。

老貓臉書

https://www.facebook.com/search/top/?q=%E8%80%81%E8%B2%93%E5%87%BA%E7%89%88%E5%81%B5%E6%9F%A5%E8%AA%B2

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