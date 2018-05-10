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雙贏彩第107016期 頭獎槓龜

2018-05-10 22:37中央社 台北10日電

雙贏彩第107016期今晚開獎，中獎號碼為23、05、10、04、21、20、24、15、06、07、09、22。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎有38注中獎，各得獎金新台幣10萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

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