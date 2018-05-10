氣喘準媽媽 不用藥恐早產

2018-05-10 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



氣喘患者懷孕若未按照醫囑用藥，當心出現急性氣喘，不規則用藥更可能造成早產、胎兒體重過輕等，生產過程中也有風險。

羅東博愛醫院副院長邱國欽表示，臨床觀察，3成以上氣喘患者，孕程中曾發生中重度氣喘，細問之下才發現，非常多準媽媽擔心使用類固醇會對胎兒有影響，自行停藥，卻造成更嚴重的情況。

張小姐40歲，從小就是氣喘兒，且小時候誤食硬幣，使呼吸道受損，導致氣喘更難控制。她28歲時懷第一胎，但從小用藥習慣不佳，又擔心用藥會傷害胎兒，自行停藥，懷孕期間多次因急性氣喘送醫急救。

但多次送醫並未改善張小姐的用藥習慣，導致產程出現急性氣喘，孩子差點生不出來，自己也陷入生命危險。

如今她再次懷孕生產，第一次的經驗讓她知道規律用藥的重要，這次乖乖用藥，生產也相對順利。

邱國欽表示，太多有氣喘的準媽媽，受到家人、公婆壓力，要求停藥，此舉卻傷害自己也傷害胎兒，特別是懷孕中期時，胎兒壓迫母親胸腔，讓本來呼吸道就不好的氣喘媽媽，肺功能更加下降，一旦被誘發氣喘，就一發不可收拾。

很多準媽媽認為使用吸入型類固醇會傷害胎兒，實際上，吸入型類固醇與口服類固醇相比，劑量是口服的五十分之一，依照藥物安全分類為B級，B級代表經動物實驗對胎兒並無傷害，也希望有氣喘的準媽媽千萬不要隨意停藥，也呼籲家人別道聽途說，反而傷了準媽媽和即將出世的孩子。