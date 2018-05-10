推動社企 立委建議增納「兼益公司」

2018-05-10 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



立法院經濟委員會今天（10日）審查「公司法」部分條文修正案，上午加開公聽會。國民黨立委許毓仁指出，國內公司型社會企業正在成長階段，卻因缺乏法律保護，恐遭股東惡意併吞。他盼本次修正案，能納入「兼益公司」專章，保障具有社會使命的企業。

經濟委員會今上午加開「公司法修法－制度鬆綁，驅動創新創業投資」公聽會，許毓仁、活水社企投資開發公司總經理陳一強皆呼籲本次公司法修法中，應增訂「兼益公司」專章。

許毓仁指出，台灣有公司型社企，是以商業模式，解決社會問題的創新典範；但現行制度在組織治理層面，只提供「營利」與「非營利」二項，「我們需要第三條路」，讓具有社會使命的企業，兼顧營利，也能實踐社會價值。

本次公司法修正案共計有卅個版本，其中許毓仁，與時代力量黨團所提的版本，皆引進美國於2010年立法的「兼益公司」（Benefit Corporation）制度，與傳統營利公司作區隔，以利監督，也能保障社企之名不被濫用。

不過有其他立委持不同意見。民進黨立委余宛如就認為，「社企」在台灣並沒有定義，國內目前所稱「公司型社企」，不一定每家都於公司章程中明訂其社會使命，分配盈餘比例也不一致。此刻引進「兼益公司」制度，並不能適用到所有的公司型社企。

但許毓仁指出，現在國內有太多「掛羊頭賣狗肉的創投」，「表面說要投資，其實是要把你吃掉，或竊取商業機密」，增訂專章能確保公司型社企創立初衷，不會在融資過程中跳票。另一方面，也能鼓勵傳統營利企業，轉型為社企。

陳一強則認為，「公司型社企是解決台灣社會問題的關鍵少數。」他也表示，本次公司法修正案，從「民間公司法修法委員會」，到時代力量黨團、國民黨立委許毓仁皆支持增訂「兼益公司」專章，「不同顏色都一起支持。」