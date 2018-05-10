1件巧克力驗出不含可可脂 消基會籲更名

2018-05-10 20:19 中央社 台北11日電



消費者文教基金會公布檢測15件市售巧克力，結果有1件未檢出可可脂含量，判斷應是以植物油取代，不能稱為巧克力，呼籲主管機關應依法要求業者改正標示為「代可可脂巧克力」。

消基會於2017年10月底到12月中，在台北市及新北市通路購買不含內餡的「巧克力產品」15件樣品，生產製造地有4件標示台灣，標示比利時及日本各有2件，標示為中國、韓國、美國、荷蘭、法國、德國及羅馬尼亞進口，各有1件。

消基會指出，檢驗結果顯示，有1件樣品未檢出可可脂含量，其餘14件則介於20%到55％之間，其中有2件可可脂含量較高。

消基會並說，未檢出任何可可脂的樣品，檢視內容成分，只標示含有「砂糖、奶粉、植物油（氫化棕櫚仁油）、可可粉、卵磷脂、蟲膠、阿拉伯膠、麥芽糖、香料」，應是以植物油取代可可脂；若將樣品脂肪指紋質譜圖，輸入至油脂脂肪質譜資料庫，經主成分分析可從落點位置判定為棕櫚油。

消基會認為，該件產品已經違反衛福部食藥署公告的「巧克力之品名及標示規定」，僅可標示為「代可可脂巧克力」，病呼籲主管機關應依「食品安全衛生管理法」第45條規定，處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰，並依同法第52條規定，限期回收改正。