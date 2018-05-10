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左小腿皮膚破洞300處 淋巴水腫患者水桶不離身

2018-05-10 18:37聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市王姓裝潢業者罹癌後併發淋巴水腫，左小腿皮膚潰爛、不時流出惡臭液體，皮膚破洞超過300處，必須攜帶水桶接滲液，可怕傷口連護理師都害怕，他形容自己「帶著等死的心情過每一天」。所幸醫學進步，「超顯微淋巴管靜脈吻合術」讓王姓癌友恢復自信，不再纏繞紗布出門。

高雄長庚醫院指出，不少乳癌及婦癌病友接受大範圍惡性腫瘤切除與淋巴節廓清術，再加上放射線治療，常造成淋巴回流受阻，形成淋巴水腫，嚴重者會因感染罹患蜂窩性組織炎或敗血症，上述癌症的2至3成癌友有此困擾，女病友居多。

58歲王姓男子從事室內裝潢業，5年前罹患肺癌，2年前左小腿出現淋巴水腫，皮膚不時流出淋巴液，全身飄散惡臭味道，帶著水桶隨時備用，走過的地方都會留下一攤水，必須覆蓋紗布吸取淋巴液，直到找上長庚醫院整形外科醫師楊家森才獲得改善，術後復原情況良好。

「我的小腿至少有300個小洞，連自己都不敢看」王姓病友說，淋巴水腫帶來的困擾比罹癌還痛苦，出門會讓人指指點點，睡覺身體要斜躺讓腳放在水桶上，否則床上會濕成一片，小腿像「生菇」（發霉）一樣，以為過著等死的日子，沒想到有方法可以改善。

高雄長庚醫院整形外科醫師楊家森指出，王姓病友癌症轉移至骨盆，被淋巴水腫折磨8個月，已被5種細菌感染，差點變成蜂窩性組織炎；醫療團隊花費6小時進行手術，將患部的淋巴管分離出來，與鄰近的微小靜脈做吻合手術，然後將淋巴液引流至靜脈系統，這個手術困難度高，若在淋巴管病變硬化前治療，可有效改善水腫，高雄長庚已完成132例手術，健保未給付。

王姓癌友的左小腿皮膚無一處完整，不時滲出惡臭液體，讓他飽受外界異樣眼光。記者徐白...
王姓癌友的左小腿皮膚無一處完整，不時滲出惡臭液體，讓他飽受外界異樣眼光。記者徐白櫻／翻攝
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王姓癌友（右）的左小腿原本因淋巴腫大而布滿傷口，手術後已經恢復原貌。記者徐白櫻／...
王姓癌友（右）的左小腿原本因淋巴腫大而布滿傷口，手術後已經恢復原貌。記者徐白櫻／攝影
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王姓癌友（右三）感謝醫療團隊付出，以自身例子告訴癌友，淋巴水腫非不治之症。記者徐...
王姓癌友（右三）感謝醫療團隊付出，以自身例子告訴癌友，淋巴水腫非不治之症。記者徐白櫻／攝影
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淋巴水腫手術
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