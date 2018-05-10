左小腿皮膚破洞300處 淋巴水腫患者水桶不離身

2018-05-10 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市王姓裝潢業者罹癌後併發淋巴水腫，左小腿皮膚潰爛、不時流出惡臭液體，皮膚破洞超過300處，必須攜帶水桶接滲液，可怕傷口連護理師都害怕，他形容自己「帶著等死的心情過每一天」。所幸醫學進步，「超顯微淋巴管靜脈吻合術」讓王姓癌友恢復自信，不再纏繞紗布出門。

高雄長庚醫院指出，不少乳癌及婦癌病友接受大範圍惡性腫瘤切除與淋巴節廓清術，再加上放射線治療，常造成淋巴回流受阻，形成淋巴水腫，嚴重者會因感染罹患蜂窩性組織炎或敗血症，上述癌症的2至3成癌友有此困擾，女病友居多。

58歲王姓男子從事室內裝潢業，5年前罹患肺癌，2年前左小腿出現淋巴水腫，皮膚不時流出淋巴液，全身飄散惡臭味道，帶著水桶隨時備用，走過的地方都會留下一攤水，必須覆蓋紗布吸取淋巴液，直到找上長庚醫院整形外科醫師楊家森才獲得改善，術後復原情況良好。

「我的小腿至少有300個小洞，連自己都不敢看」王姓病友說，淋巴水腫帶來的困擾比罹癌還痛苦，出門會讓人指指點點，睡覺身體要斜躺讓腳放在水桶上，否則床上會濕成一片，小腿像「生菇」（發霉）一樣，以為過著等死的日子，沒想到有方法可以改善。