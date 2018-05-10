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2018 台灣扶輪公益新聞金輪獎頒獎典禮

2018-05-10 17:07聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

2018 台灣扶輪公益新聞金輪獎頒獎典禮下午舉行，聯合報以「氣候變遷引爆餐桌危機」榮獲平面報紙類一般題材優等獎，由記者蔡惠萍等人代表領獎。

2018 台灣扶輪公益新聞金輪獎頒獎典禮下午舉行，聯合報以「氣候變遷引爆餐桌危機...
2018 台灣扶輪公益新聞金輪獎頒獎典禮下午舉行，聯合報以「氣候變遷引爆餐桌危機」榮獲平面報紙類一般題材優等獎，由記者蔡惠萍等人代表領獎。記者曾吉松／攝影
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2018 台灣扶輪公益新聞金輪獎頒獎典禮下午舉行，聯合報以「氣候變遷引爆餐桌危機...
2018 台灣扶輪公益新聞金輪獎頒獎典禮下午舉行，聯合報以「氣候變遷引爆餐桌危機」榮獲平面報紙類一般題材優等獎，由記者蔡惠萍等人代表領獎。記者曾吉松／攝影
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