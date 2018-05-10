2018 台灣扶輪公益新聞金輪獎頒獎典禮

相關新聞
Hold住油價！油價緩漲機制周日公告 下周上路2018-05-10 13:22
全聯攜手罕病基金會 零錢捐做公益 讓愛從1開始2018-05-10 16:45
您知道大腦也有「腦齡」嗎？人工智慧協助建立數據2018-05-10 16:42
4歲童罹罕病失明 與侯佩岑號召全民募捐2018-05-10 16:01
雙北1280元月票 1卡1人30日內需啟用2018-05-10 15:13
雙北公車、捷運1280吃到飽 她月省上千元2018-05-10 15:10
長者看診掛4科整合成1站 減重複用藥、少花錢看病2018-05-10 15:04
狂歡吧 繞著地球玩慶典2018-05-10 14:58
消基會檢測市售巧克力 1件可可脂含量不符規定2018-05-10 14:17
中藥材藥性差異大 中醫藥司：限量須個別研議2018-05-10 14:13
中藥材分級 蘋果派、艾草粿恐消失？2018-05-10 14:12
油價下周估大漲0.5元 緩漲機制公布倒數中2018-05-10 13:12
亞洲最佳悠閒旅遊目的地 台北市首度獲選2018-05-10 13:04
女性氣喘懷孕不用藥 當心早產送命2018-05-10 12:57
網友嫌16粒水蜜桃399元太貴 挨批：要大就去買西瓜2018-05-10 12:20
玩瘋了！淡水添舢舨船共融遊具 家長：不用跑台北了2018-05-10 12:12
避免產程增危機 醫師籲氣喘婦女懷孕別斷藥2018-05-10 12:07
別讓孩子獨處！2歲男童洗澡溺水 低溫療法搶救2018-05-10 12:06
台中榮總設高齡整合門診一站式服務 節省就醫時間2018-05-10 12:01
天下第一累！比罹癌還難受 化療中的嚴重疲憊2018-05-10 11:57
油價下週估大漲0.5元 95無鉛衝破30元2018-05-10 11:30
純素的她健康竟亮紅燈 夜盲症又不給先生碰2018-05-10 10:33
看中租屋需求 台北2.5萬地下豪宅現況曝光2018-05-10 09:57
賀陳旦要求桃機滑行道整修加速 最慢明年上半年完工2018-05-10 09:21
影／新潟櫻花季「粉」浪漫 體驗佐渡海島風情2018-05-10 09:11
過多糖分易患憂鬱症 譚敦慈：想喝有味道的飲料就喝它！2018-05-10 09:03
影／熱得像夏天！彭啟明：月底前無典型梅雨跡象2018-05-10 09:03
母親節前夕 世界展望會邀民眾分享母愛2018-05-10 08:18
除肉桂粉外 難道連草粿、龜苓膏都不能吃嗎？2018-05-10 07:23
影／越來越熱！ 吳德榮：下周將出現36度高溫炎熱如盛夏2018-05-10 06:52
雲嘉南、馬祖、金門 空品「橘色提醒」2018-05-10 05:07
鋒面離開天氣轉好 高溫回升早晚仍涼2018-05-10 04:55
大雨「下錯地方」 台南難解旱象2018-05-10 00:19
「台灣好行」拚觀光 下月檢討路線2018-05-10 00:19
小傷口感染 剪指甲變截指2018-05-09 23:55
正子掃瞄揪早期失智 醫界盼給付2018-05-09 23:41
婆婆媽媽 母親節超商免費肝健檢2018-05-09 23:41
健康你我他／和女兒運動、做SPA 難忘的幸福2018-05-09 23:41
恐變卵巢癌 子宮內膜異位別忘了追蹤2018-05-09 23:41
熱門文章
新寵物誕生！農委會育成黑色蠶寶寶「黑旋風」2018-05-10 11:38
看中租屋需求 台北2.5萬地下豪宅現況曝光2018-05-10 09:57
大雨「下錯地方」 台南難解旱象2018-05-10 00:19
家長拿益生菌粉包直接餵食嬰兒 在網路上引發正反討論2018-05-09 21:18
影／越來越熱！ 吳德榮：下周將出現36度高溫炎熱如盛夏2018-05-10 06:52
除肉桂粉外 難道連草粿、龜苓膏都不能吃嗎？2018-05-10 07:23
兩款話題聯名鞋抵台 同天開賣拚人氣2018-05-10 12:24
咬死飼養員 網友卻心疼老虎：「能給他吃飽嗎？」2018-05-10 13:26
全聯甜點再登場！6款水果風新品清爽上市2018-05-10 09:56
玩瘋了！淡水添舢舨船共融遊具 家長：不用跑台北了2018-05-10 12:12
坎城糗變「摔跤姊」 時尚部落客登微博熱搜2018-05-09 20:30
網友嫌16粒水蜜桃399元太貴 挨批：要大就去買西瓜2018-05-10 12:20
別讓孩子獨處！2歲男童洗澡溺水 低溫療法搶救2018-05-10 12:06
油價下週估大漲0.5元 95無鉛衝破30元2018-05-10 11:30
純素的她健康竟亮紅燈 夜盲症又不給先生碰2018-05-10 10:33
今日星座運勢／金牛 綠色幸運 多注意他人需求2018-05-10 00:00
祖父心情／不再錯過2018-05-10 06:00
故宮新話題！ 「朕准你桃花特旺」令牌巧克力當伴手禮2018-05-09 18:25
鋒面離開天氣轉好 高溫回升早晚仍涼2018-05-10 04:55
巨蟹座多愁善感好難搞？都是因為他們愛你2018-05-10 11:09
外國客最愛瀏覽的「東京景點」 迪士尼竟只排第8名！2018-05-09 20:34
生活點滴／清粥小菜好滋味2018-05-10 06:00
親子手牽手／母親節快樂2018-05-10 06:00
「台灣好行」拚觀光 下月檢討路線2018-05-10 00:19
影／熱得像夏天！彭啟明：月底前無典型梅雨跡象2018-05-10 09:03
「根本雨傘節」黑色蠶寶寶「黑旋風」網友瘋狂討論2018-05-10 16:32
紗布開封別再留 小心傷口傷更深2018-05-09 23:41
日本史努比旅店8月開 粉絲直呼「會興奮到睡不著」2018-05-10 12:24
網紅壓不扁「奇碰碰蛋糕」 進駐嘉義航空站2018-05-10 10:20
油價下周估大漲0.5元 緩漲機制公布倒數中2018-05-10 13:12
散瞳劑矯正近視 醫師：持續用藥才能有效抑制2018-05-09 17:35
Hold住油價！油價緩漲機制周日公告 下周上路2018-05-10 13:22
店家禁12歲以下兒童進入遭批 網友家長：別以為有孩子就全天下最偉大2018-05-10 11:46
穿1995年的禮服 小潘潘復古美艷搶鏡2018-05-10 10:35
天下第一累！比罹癌還難受 化療中的嚴重疲憊2018-05-10 11:57
大尺寸電視當道 Sony BRAVIA新品集技術大成2018-05-09 20:20
今彩539、雙贏彩、大福彩開獎看這裡2018-05-09 21:07
賀陳旦要求桃機滑行道整修加速 最慢明年上半年完工2018-05-10 09:21
千元就喝得到金牌威士忌！金車噶瑪蘭最親民酒款上市2018-05-10 11:46
清酒界的夢幻逸品 「獺祭早田二割三分」台灣首賣2018-05-10 15:45
留言