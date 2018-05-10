幫派少年謝謝大學志工：妳讓我知道世上還有好人

2018-05-10 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



「Ibu部落共學」團隊是一群跨校性的大專學生團隊，團隊從2016年7月開始至台東縣延平鄉武陵村，長期固定陪伴兒少，除寒暑假長期駐點外，學期間每隔1至2個月會面一次，平時以書信、電話及網路軟體與兒少及在地輔導員保持聯繫，不到兩年時間，陪伴兒少已達近70人。有一位國中休學、進過幫派組織出獄又入獄的青少年告訴隊長孔寧，「謝謝妳讓我知道，原來這世上還有好人！」團隊今年獲得青年志工服務績優團隊競賽績優服務獎。

「Ibu」為布農族語，在團隊服務的布谷拉夫部落裡，代表「溫柔又大器」的意思，這個名字最初是部落小朋友為團隊隊長所取的，隊長為了提醒自己不要忘記服務的初衷並重視與部落小朋友的立約而將「Ibu」拿來做為團隊名稱。

Ibu部落共學團隊以社區整合經營與共學為概念，於暑期辦理為期15天的兩梯次營隊，分別為「青少年活力領導培力營」及「大手拉小手兒少成長營」，營隊除引進專業領導培育課程，還有一個特別之處在於這兩種營隊服務對象雖為不同年齡層，卻將兩個年齡層連接起來，先由團隊的「青年輔導」帶領領導營的青少年，之後將這些青少年升為「實習輔導」與團隊成員們一起於兒少成長營時帶領兒童，除邀請「實習輔導」一同參與團員們大部分的準備程序，也讓他們自組籌畫兒少成長營的活動。

隊長孔寧表示，這些部落孩子就像一顆圓滑靜止的皮球，天生擁有好資質，只要有人推他們一把就能繼續滾下去。兒少最需要的不僅是長期部落的支持，更需要的是外界的認同與陪伴。

有一位國中即休學進過幫派組織出獄又入獄的青少年告訴孔寧，「謝謝妳讓我知道，原來這世上還有好人，希望有一天我也可以跟妳一樣變得如此善良！」這讓孔寧意識到自己是真的有那麼一點能夠把對於夢想的執著，變成一個能讓好多生命有了更多美好模樣的力量。