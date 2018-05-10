母親節前夕 世界展望會邀民眾分享母愛

2018-05-10 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



母親節即將到來，台灣世界展望會感謝每位對世界兒童付出關懷的資助人，多年來，台灣世界展望會匯聚各界資助人的愛心捐款，透過資助兒童計畫，幫助國內外約23萬名貧童獲得基本生存和教育發展的機會。

2013年，資助人金懿德邀請媽媽王麗綺參加展望會舉辦的「Family Day」，活動中國外資助童的分享，讓王麗綺非常感動，當下就決定加入資助兒童計畫。王麗綺表示，一想到自己的孩子其實過得很幸福，就覺得該盡些力量幫助貧童，王麗綺和金懿德母女倆時常互相分享資助童來信，期待她們倆資助的小朋友，都可以快樂成長。

加入資助兒童計畫已有19年的Lynn，由於和丈夫沒有孩子，將曾資助、現已自立的斯里蘭卡男孩，以及目前資助的印度女孩和亞美尼亞兒童，視為自己在遠方的3個孩子。

今年3月，Lynn參加台灣世界展望會印度資助人之旅，在穆札法爾布爾計畫區與10歲的印度「女兒」見面。「剛開始我和她都有些害羞，但經過一段時間的相處，當我抱著她時，突然心中湧現『這就是我女兒』的感覺。」Lynn分享，印度女孩因著穩定的資助，可以持續上學，這趟資助人之旅，更讓Lynn見證每月700元資助款帶來的轉變。

資助人姜媽媽分享決定加入資助兒童計畫的緣由，多年前曾是資助人的她，因為經濟因素一度停止資助，但退休後，感到自己必須做些事情，就再次資助兒童，她常透過書信與資助童分享生活，育有一子的她表示，看見資助童身處的艱困環境，總令她感到不捨，但身為母親，總希望每個孩子都能獲得照顧，就算生活貧困，至少心靈也要快樂。

在母親節前夕，台灣世界展望會感謝資助人母愛的延伸為孩子艱難的成長過程注入希望，並獲得乾淨飲水、基礎教育、良好的健康照護，進而有機會改善家庭經濟直至自立。目前仍有約6萬名兒童等候一份資助祝福，台灣世界展望會邀請各界加入資助兒童計畫，讓孩子有機會改變自己和家庭的未來。