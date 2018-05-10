雲嘉南、馬祖、金門 空品「橘色提醒」

2018-05-10 05:07 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天受東北風影響，東半部區及北部山區局部短暫雨，環保署表示，離島午後因紫外線較強，光化反應作用使臭氧濃度偏高，中南部晨間及夜間風速較弱、汙染物易累積，雲嘉南、馬祖及金門為「橘色提醒」等級。

明後天各地大多為多雲到晴，環保署表示，午後因紫外線較強，光化反應作用使臭氧濃度增高，局部地區可能達「橘色提醒」至「紅色警示」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區為「普通」等級。