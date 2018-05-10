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天氣轉好…高溫回升 早晚仍涼

2018-05-10 04:55聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天天氣轉好。氣象局表示，今天鋒面離開後，各地降雨將明顯減少，只剩南部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其中午後在熱力作用加強下，局部地區有較大雨勢發生的機率。

溫度方面，氣象局表示，東北風仍在，北部以及宜花早晚有涼意，低溫約20、21度，其他地方則在22到24度左右，西半部高溫可到27至30度，東半部則約24到27度。

另外，東北風仍強，台灣沿海及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8到9級強陣風，海上作業及海邊活動請多留意。

圖／擷取自中央氣象局網站
圖／擷取自中央氣象局網站
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氣象局低溫高溫
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