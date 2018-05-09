家長拿益生菌粉包直接餵食嬰兒 在網路上引發正反討論

2018-05-09 21:18 聯合新聞網 綜合報導



家長拿益生菌粉包直接到入嬰兒口中，此舉引發網友正反兩面討論。圖擷自 YouTube 分享 facebook

網友在臉書「爆料公社」PO出一則餵食新生兒吃益生菌的影片，質疑父母不該把孩子當白老鼠，引發網友兩面看法，一部分網友認為嬰兒腸道發育不完全，且腸內已有好菌，不應該在食用益生菌；有網友則認為食用益生菌可以解決幼兒腸絞痛問題。

影片中可以看到，家長將直銷販賣的益生菌粉包直接倒入寶寶嘴中，因為數量過多造成有許多顆粒溢出口中，家長便用手將益生菌壓進嬰兒口中，還有男性聲音表示「好像很喜歡吃」。對此網友紛留言表示「姑且不論益生菌到底嬰兒能不能吃，新生兒吃粉狀物品會噎到吧」、「新生兒基本上不需要輔助食品，嬰兒有自己身體運作機制和大人不一樣，這些都會對他們身體造成不適」、「相信父母也是為孩子好，但真的要思考一下適不適合，不要無知的盲目相信」。不過也有贊成的網友認為「嬰兒消化系統還沒發育完全，晚上容易腸胃不舒服，益生菌可以改善這種情況」、「認為新生兒吃益生菌並無不妥，是家長餵食方式有問題」。

義守大學義大醫院中藥科吳宗修藥師在「國家網路醫藥」表示，補充益生菌過量過早都不好，且母乳當中就含有乳酸菌，可以讓寶寶比較不容易脹氣和拉肚子；若是寶寶經常出現脹氣、腸絞痛、拉肚子的狀況，益生菌是可以長期補充的，但六個月內的新生兒若要補充益生菌，最好先讓醫師評估，尤其是目前市面上有添加益生菌的配方奶粉，要六個月以上的嬰兒才能喝，家長可不要自行給太小的寶寶喝，以免出現不良後果。