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故宮新話題！ 推「朕准你桃花特旺」令牌巧克力伴手禮

2018-05-09 18:25聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

國立故宮博物院近年話題不斷，不只粉絲團小編巧思令人激賞，近幾年院方也嘗試多次跨界合作，今更宣布與祥瀧公司合作推出「巧克力文物伴手禮」，除了創意引用歷史典故玩起「朕錯了」梗，連故宮經典藏品「翠玉白菜」、「肉形石」、「毛公鼎」及「翻牌」都化為可以吃的巧克力，而令牌巧克力上刻有「朕准你當小仙女」、「朕准你桃花特旺」等霸氣祝福字樣，成為送禮巧思。

國立故宮博物文創行銷處處長林國平說，希望故宮博物院能深入生活，不設限任何跨界可能。2010年起發展巧克力夢公園、CW巧克力人文咖啡的祥瀧公司，今與故宮合作推出「巧克力文物伴手禮」，售價落在299元至400元不等，於故宮販售。

國立故宮博物院表示，根據清朝檔案記載，巧克力原為西洋名藥，在康熙45年時由羅馬傳教士送入大清皇宮，蒙聖旨命名為「綽科拉」。此次運用歷史典故，將康熙皇帝當時因初嘗巧克力覺得很苦，而錯失引進巧克力的貿易商機，推出「朕錯了巧克力」，並搭上宮廷劇風潮祭出「翻牌巧克力」、「令牌巧克力」等其他設計。其中，令牌巧克力印上「朕准你當小仙女」、「朕准你桃花特旺」、「朕准你無憂歲月」等霸氣祝福字樣。

此外，文物伴手禮還復刻「翠玉白菜」、「肉形石」、「毛公鼎」三項故宮文物，擬真呈現。祥瀧公司提到，原料方面選用法國百年WEISS巧克力，並結合台灣小農水果，如芭樂、芒果、鳳梨等，研發台灣在地巧克力口味。

令牌巧克力印有「朕准你當小仙女」、「朕准你桃花特旺」、「朕准你無憂歲月」等霸氣祝...
令牌巧克力印有「朕准你當小仙女」、「朕准你桃花特旺」、「朕准你無憂歲月」等霸氣祝福字樣。記者沈佩臻／攝影
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復刻故宮經典文物「翠玉白菜」、「肉形石」等元素製成巧克力。記者沈佩臻／攝影
復刻故宮經典文物「翠玉白菜」、「肉形石」等元素製成巧克力。記者沈佩臻／攝影
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翻牌巧克力。記者沈佩臻／攝影
翻牌巧克力。記者沈佩臻／攝影
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朕錯了巧克力。記者沈佩臻／攝影
朕錯了巧克力。記者沈佩臻／攝影
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國際巧克力工藝師Sebastain用巧克力繪出故宮典藏名畫。記者沈佩臻／攝影
國際巧克力工藝師Sebastain用巧克力繪出故宮典藏名畫。記者沈佩臻／攝影
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巧克力故宮伴手禮
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