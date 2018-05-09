護理人員利用白噪音 改善病患睡眠品質

2018-05-09 16:51 中央社 嘉義市9日電



嘉義基督教醫院加護病房護理師魏可婷，發現許多患者有睡眠障礙，於是錄製「白噪音」播放給病患聽，果真大幅改善患者睡眠品質。

魏可婷今天在嘉義市2018年國際護師節慶祝表揚大會中，分享她與同仁錄製「白噪音」及教導患者出院後，在家如何製造「白噪音」來隔絕、弱化外來噪音，讓自己較好入眠的原理。

她說，「白噪音」是指一段聲音中的頻率在可聽範圍（0～20KHZ）內都是均勻的，類似電台FM空白頻道的沙沙聲。

魏可婷與同仁透過文件搜尋，發現「白噪音」普遍被用來幫助嬰幼兒促進睡眠，於是利用收音機、電風扇或空調來錄製「白噪音」，之後播放給患者聽，果真大幅改善病患睡眠品質。

患者出院時，魏可婷等人將「白噪音」音檔讓患者帶回家播放，或教導患者開收音機到空頻道，利用收音機空頻道的沙沙聲來弱化外來噪音，這樣比較好入眠。

魏可婷的創作，獲得107年度嘉義市護理師公會「護理用品創新競賽獎」第二名。

此外，在嘉基醫院服務12年的護理師侯怡吟，則獲得「護理用品創新競賽獎」第一名，她與嘉基另4名護理師共同設計「疼痛鎮定轉盤」，侯怡吟是第一作者，今天也在表揚大會中分享她們的創作。

侯怡吟表示，加護病房的患者有些無法明確表達疼痛問題，可能因躁動而自行拔除管線，她與同仁因此從文獻中找出疼痛量表與鎮定量表，集結這兩種量表，設計出「疼痛鎮定轉盤」來評估病患疼痛問題。

她說，量表3分以上代表患者有疼痛問題，必須與醫師、藥劑師討論開立止痛或鎮定劑，並適時調整用藥。

侯怡吟指出，她們設計的轉盤適用於每種疾病，藉由觀察病患臉部表情、肌肉張力及語言做評估，實際評估病患疼痛問題，因此「轉盤動一動」可讓患者「鎮靜又止痛」。

嘉義市國際護師節慶祝表揚大會，今天在台中榮民總醫院嘉義分院舉行，由市長涂醒哲主持，共表揚107名護理人員；嘉義市護理師公會理事長廖彥琦也帶領護理師傳燭光，宣示堅守護理師職責。