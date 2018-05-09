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揪出極早期失智 醫界盼診斷利器納健保給付

2018-05-09 12:26聯合報 記者黃安琪╱即時報導

影像診斷如電腦斷層、磁振造影可評估大腦的結構性異常，診斷失智症。但醫師指出，極早期失智在「輕度認知功能障礙」時，大腦結構尚未有明顯異常恐有疏漏。為及早揪出早期失智，三軍總醫院引進正子斷層造影，相較傳統影像診斷能提早2至3年確診，醫界盼能通過健保給付，造福病患。

三軍總醫院核子醫學部主治醫師林立凡表示，失智症分類以阿茲海默症最常見，約占7成，其餘為額顳葉型失智症、路易氏體型失智症及血管型失智症。不同類型失智症的疾病進程及預後不同，早期診斷釐清病因，可讓醫師選擇適宜的治療方式，患者、家屬也能預做準備，進行生活型態介入延緩病程惡化。

以阿茲海默症來說，當患者在日常生活中出現認知功能異常、記憶力退化時，影像診斷包含電腦斷層、磁振造影雖能評估大腦是否有結構性異常或萎縮，但病程多已輕度到中度以上；但極早期失智在輕度認知功能障礙時，新的正子葡萄糖正子造影較能偵測腦部葡萄糖代謝情形，有機會於腦部尚未有明顯結構變化前評估腦部的功能性變化進而確診。

由於大腦對葡萄糖使用率極高，以正子葡萄糖正子造影偵測腦部葡萄糖代謝情況，可看出大腦是否出現典型的代謝異常，適用於診斷各類型失智症；另一項同為正子斷層造影但使用不同的正子造影藥劑，被稱為「類澱粉蛋白正子造影」能早期偵測出阿茲海默症的特殊神經病理現象，早先看出腦部類澱粉蛋白沉積狀況。

但因2項正子斷層造影檢查需自費上萬元，林立凡說，相關學會已爭取正子葡萄糖正子造影檢查能納入健保給付，增加適應症於輕度認知功能障礙的患者，包含阿茲好默症及額顳葉型失智症受檢後能獲健保給付，造福全台失智病患。

提醒民眾，如發現家中長輩記憶力退化程度相較一般老化情形更嚴重，甚至出現認知功能的明顯退化，如個性改變、產生妄想或幻覺等應及早就醫。

一般老化與失智的差異。圖／三總提供
一般老化與失智的差異。圖／三總提供
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